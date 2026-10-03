Esto es En Off: las perlitas de la política de Neuquén y Río Negro

Neuquén

Un soplo de la Cordillera del Viento llegó al Senado

En el Senado de la Nación sopló un viento distinto. No fue una corriente de aire porteña ni un anticipo del cambio climático, sino una ráfaga llegada directamente de Varvarco. Sergio Sciacchitano acompañó a los emprendedores de Rumbo Norte, que recibieron la Mención de Honor al Mérito Turístico. Hasta ahí, una ceremonia institucional.

El secretario de Turismo Sergio Sciaccitano llevó todo el norte a Buenos Aires

Pero Sciacchitano le encontró una dimensión cordillerana al asunto: aseguró que, junto con Ariel y Damián, habían llegado los crianceros, los cocineros, las veranadas, el Domuyo y hasta la Cordillera del Viento. No es poco equipaje para un viaje a Buenos Aires.

Cervi encontró la lapicera que hace ruido

Pablo Cervi recibió una lapicera que parece tener más funciones que un despacho legislativo. El regalo trae una pequeña motosierra amarilla y, al apretarla, reproduce frases de Javier Milei, como «No hay plata» y «El que las hace las paga». Al senador le gustó especialmente una máxima sobre las verdades incómodas. Por ahora, la lapicera no presenta proyectos.

Qué dice la lapicera de Cervi.

Una carrera con final abierto

Mariano Gaido, Claudio Domínguez y la Tana Pasqualini se sumaron a Mi Ciudad Corre, que reunió a 6.500 inscriptos. Los tres compartieron el entusiasmo deportivo, aunque quedó una incógnita: ¿quién llegó primero a la meta? No hubo clasificación política ni foto del podio que despejara el misterio. En esta carrera, al menos, no alcanzó con tener cargo.

A Soledad se le fue la mano con Lorena

Soledad Mondaca salió al cruce de Lorena Parrilli por su defensa de la política energética kirchnerista y cuestionó sus argumentos con cifras. La diputada libertaria llegó a calificar de «burra» a la hija del exsenador.

Sole, eso no se dice.

La discusión sobre el autoabastecimiento sumó así un capítulo más, con números, reproches y poco combustible para la concordia.

Sánchez quiere una oposición sin GPS porteño

Francisco Sánchez presentó sus equipos y propuestas para 2027 y se atribuyó la posibilidad de ser la única oposición real a Rolando Figueroa. También cuestionó a La Libertad Avanza por esperar instrucciones de Buenos Aires. El exdiputado, ahora en Cumplir, quiere competir con sello propio. En su hoja de ruta, la autonomía política ocupa un lugar central.

RÍO NEGRO

Aguiar se mete en la campaña

El dirigente de ATE se metió de lleno en la politica

Rodolfo Aguiar está comprometido con la alianza que Sumar integra junto al partido Sur y el Frente Renovador para las Convencionales de Bariloche. Con esa excusa estuvo el fin de semana pasado en una actividad junto a la lista que lidera Alejandro Ramos Mejía y que en tercer orden lleva a su candidato Lighuen Castillo, trabajador estatal.

En primera fila, el juego de la silla

Marcos Magnanelli y su silla

Llegar a la primera fila de un acto oficial a veces se transforma en una tarea difícil. Marcos Magnanelli estaba cómodamente sentado durante la charla por el proyecto SESA, pero se levantó y su lugar fue ocupado por Damián Miler. Algo parecido le ocurrió a la jefa de Gabinete, María Eugenia Serra, que le dio su lugar al legislador Facundo López. Como dice el dicho: «el que se fue a Sevilla…».

Otra vez violencia en el Concejo

El Concejo Deliberante de Bariloche se convirtió en una tribuna donde primó la tensión, las discusiones y los gritos. Hubo incluso intervenciones para frenar a algún exaltado con intención de llegar a la agresión física a un edil. No es la primera vez. Ocurrió años atrás y aquella vez dirigentes del Soyem fueron imputados. Ahora, entre el público que protagonizó los hechos había funcionarios y contratados.

En el concejo de Bariloche se la tienen jurada

Bruno el primero, pero confundido con el origen de la idea

Bruno Pogliano fue el primer intendente en prometer lealtad a la bandera de Río Negro. El jefe comunal de El Bolsón participó del acto oficial de las escuelas de su zona y se sumó a la misión de los niños.

El intendente de El Bolsón hace de las suyas

En ese contexto, elogió que Alberto Weretilneck impulsó la creación de la bandera y su promesa. Pero, en realidad, la idea fue de una escuela de Allen y su nexo fue la legisladora Lorena Matzen, que propuso la ley.