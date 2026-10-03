Recomendados de Lectón: seis libros para descubrir este fin de semana

“Tierra mezclada”

Maryse Condé

En “Tierra mezclada”, Maryse Condé vuelve sobre algunos de los temas que atraviesan buena parte de su obra: el mestizaje, el desarraigo, la memoria familiar y las marcas que dejan las historias que durante generaciones permanecieron sin contar. A través de una serie de relatos, la escritora guadalupeña se mueve entre islas, continentes y tiempos diferentes para seguir a personajes que intentan entender de dónde vienen y qué lugar pueden ocupar en un mundo atravesado por la migración, la exclusión y las herencias familiares.

Son historias de hombres y mujeres que viven en los márgenes, pero que no están definidos solamente por sus pérdidas. Hay deseo, violencia, enfermedad, amor y también la posibilidad de encontrar alguna forma de reparación. Una maestra que recibe en su casa a un joven considerado maldito, una mujer que debe elegir entre la pasión y la estabilidad, un médico que intenta reconstruir la historia de su familia: Condé encuentra en esas vidas particulares una manera de hablar de comunidades enteras y de las huellas que dejan el colonialismo, el racismo y el desarraigo.



Traducido por Martha Asunción Alonso, “Tierra mezclada” recupera una escritura de gran potencia narrativa, capaz de combinar lo íntimo con lo histórico sin convertir a sus personajes en simples representantes de una idea. La genealogía personal, las voces familiares y los relatos que se transmiten —o se silencian— construyen un mapa de identidades en permanente transformación. Un libro sobre aquello que heredamos, aquello de lo que intentamos desprendernos y la necesidad de volver sobre el pasado para comprender el presente.

“Mr. Vértigo”

Paul Auster

Walt tiene nueve años cuando el Maestro Yehudi le ofrece algo que parece imposible: aprender a volar. Lo que comienza como una historia de aprendizaje y asombro se convierte en el recorrido de una vida. Walt crece, pierde aquello que lo hacía extraordinario y queda frente a la dificultad de encontrar un sentido cuando la magia desaparece. Auster toma el deseo de volar, uno de los sueños más antiguos de la humanidad, y lo convierte en una pregunta sobre qué hacemos cuando dejamos de ser quienes alguna vez creímos que podíamos ser.

Publicada originalmente en 1994, Mr. Vértigo también es una novela sobre Estados Unidos: su recorrido atraviesa desde los llamados felices años veinte hasta la posguerra y entrelaza la historia personal de Walt con las transformaciones de un país. Con elementos de aventura, aprendizaje y fábula, Auster construye una narración en la que lo extraordinario convive con la pérdida y la búsqueda de identidad. Una novela sobre volar, pero también sobre caer y aprender a seguir adelante.

“Los sentidos”

Marina Berri

Tres relatos componen Los sentidos, un libro que pone en tensión aquello que percibimos y aquello que creemos comprender. Sus personajes se internan en territorios donde el orden se vuelve frágil: lo salvaje, la pulsión, los animales, las alucinaciones y también objetos que parecen adquirir una vida propia. Berri juega con esa frontera entre el mundo exterior y la experiencia íntima hasta producir una sensación de extrañeza que obliga a mirar de nuevo aquello que parecía conocido.

Hay hongos venenosos, monjes, mártires, lenguas muertas y nieblas que pueden moldearse como arena mojada. Pero más que la rareza de esos elementos, lo que importa es cómo se combinan para construir una experiencia de lectura que desarma las certezas. La escritura de Berri es precisa y condensada, pero deja espacio para el misterio: cada relato parece avanzar hacia una explicación y, al mismo tiempo, abrir nuevas ramificaciones.

“El placer de leer cada día”

Hwang Bo-reum

¿Por qué leemos? La pregunta atraviesa los 53 ensayos breves que componen El placer de leer cada día, donde Hwang Bo-reum se detiene en ese momento íntimo en que abrimos un libro y dejamos por un rato todo lo demás en suspenso. La autora de Bienvenidos a la Librería Hyunam-dong reflexiona sobre los libros, el lenguaje y los hábitos que construimos alrededor de la lectura, pero también sobre el lugar que queremos darle al tiempo cuando no está organizado por la productividad.

Más que un libro sobre literatura, El placer de leer cada día propone pensar la lectura como una manera de estar en el mundo. Frente a la presión por avanzar, competir y acumular logros, Bo-reum reivindica la pausa, la curiosidad y el placer de leer sin otra finalidad que la de leer. Las reflexiones se acompañan de recomendaciones de libros y autores, en un recorrido que puede resultar estimulante tanto para quienes leen todos los días como para quienes buscan recuperar ese hábito.

“No tenía que ser”

Nicolás Horbulewicz

Amistad, amor, humor y situaciones improbables se cruzan en los cuentos de No tenía que ser, el libro de Nicolás Horbulewicz. Un dispositivo que mide la atracción entre dos personas, un partido de fútbol con Messi, un volcán que entra en erupción durante un viaje de trabajo o la última voluntad de alguien que acaba de morir son algunos de los puntos de partida de relatos que se mueven entre lo fantástico, lo distópico y lo cotidiano. El autor parte muchas veces de situaciones que parecen imposibles para volverlas reconocibles.

Horbulewicz, que se crió en Cipolletti, busca que sus historias conserven algo de la anécdota compartida: esa clase de relato que alguien podría contar después de una experiencia extraña y que, por improbable que parezca, tiene algo familiar. Con humor y una mirada atenta a las relaciones entre las personas, los cuentos exploran lo imprevisible de la existencia sin alejarse demasiado de la vida cotidiana.

“La fábrica de etiquetas”

Emma Piquer

Ilustraciones de Calle

Un malvado brujo, un ejército de cuervos y una fábrica capaz de poner etiquetas que nadie puede quitar: con estos elementos, Emma Piquer construye un cuento que invita a los chicos a preguntarse qué ocurre cuando una palabra termina definiendo a una persona. Porque alguien puede equivocarse, portarse mal o tener una determinada cualidad, pero ninguna de esas cosas alcanza para explicar todo lo que es.

Con humor y una historia fantástica, La fábrica de etiquetas cuestiona tanto las etiquetas negativas como las que parecen positivas pero también pueden limitar. Las ilustraciones de Calle acompañan esta propuesta de reivindicar una infancia en la que haya espacio para cambiar, descubrirse y no quedar atrapado en lo que otros dicen que somos. Un libro para conversar con los chicos sobre los prejuicios y sobre la posibilidad de ser mucho más que una sola palabra.