El Parque Ladrillero de Roca sigue sin servicios y ahora tampoco pueden extraer tierra

El Parque no cuenta con el servicio de agua ni electricidad. Foto Juan Thomes

El Parque Ladrillero de Roca que hace dos años y medio viene trabajando sin servicios, sumó un nuevo problema. Desde la Cooperativa Unión Ladrillera señalaron que hace semanas el Municipio no les permite extraer tierra para la producción de los 20 hornos que actualmente se encuentran trabajando en el predio.

Desde la organización comunicaron que el sitio donde “se extrajo material desde hace aproximadamente 30 años se encuentra dentro de los límites del Parque Industrial 2, y nunca tuvo la habilitación otorgada por la Secretaría de Minería para estas explotaciones”.

Este medio dialogó con el secretario de Producción y Desarrollo Sostenible del Municipio de Roca, Mario López, que confirmó que el lugar no está habilitado para la extracción de tierra. Además señaló que en la ordenanza municipal que reglamentó el Parque “no hay una contemplación de una cantera habilitada para que pudieran extraer tierra para producir”.

Esto genera mucho ruido entre los mismos ladrilleros teniendo en cuenta la magnitud del proyecto que anunció en julio de 2019 el exintendente Martín Soria junto a la exdiputada Nacional del Frente para la Victoria Silvia Horne y el secretario General de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (Uolra), Luis Alberto Cáceres.

Desde el gobierno de Soria anunciaron el acuerdo de cooperación como “el primero que se firma en la Patagonia y con ello se busca mejorar la actividad en la zona teniéndose en cuenta la importante labor que desarrollan los ladrilleros”.

Desde octubre de 2019 que se instalaron las primeras familias en el Parque hasta la fecha, el lugar no cuenta ni con el servicio de agua que es elemental para la actividad ni con electricidad.

López indicó que desde la gestión de la intendenta María Emilia Soria se lleva agua a una cisterna que está a cientos de metros de donde están los horneros. Las familias deben pagar fletes para traer el indispensable suministro para poder trabajar. El funcionario estima que recién para esta temporada estará terminada la red interna para llevar el servicio a las familias ladrilleras. Ver Aparte

El proyecto lo anunció en 2019 el exintendente Martín Soria junto a la exdiputada Nacional Silvia Horne. Foto gentileza

El problema de la cantera

López explicó que “no es por una orden municipal que no se les permite extraer tierra” sino que cuando se realiza una extracción de material mineral y traslado, quien interviene como organismo de control es la Secretaría de Minería de la Provincia.

“Un inspector de oficio pasó y avisó que se estaba extrayendo tierra dentro del Parque Industrial II, no en el Parque Ladrillero. Se le dio aviso a Minería por esta situación”, mencionó.

El funcionario señaló que no se puede hacer extracción en el Parque Industrial II porque la ordenanza municipal establece que “ese predio es para producción no para extracción”.

A pesar de la crisis que esto ha generado en las familias que no pueden trabajar, dijo que el Municipio tiene una “relación permanente con los ladrilleros porque pertenecemos a la Mesa Ladrillera que se conforma a través de la ordenanza municipal que estableció las bases para el Parque”.

López señaló que en conjunto con Minería se analizaron las opciones en la zona para extraer tierra. “No hay ningún lugar en tierras municipales solo canteras de particulares y un lugar que depende del Departamento de Aguas donde está la defensa ubicada en el norte de Roca”, indicó.

La zona de la defensa sería el lugar más viable ya que explicó que “cada vez que hay una tormenta se va acumulando sedimentos finos, que corresponden a la producción de ladrillos”.

Además sostuvo que el mantenimiento de la defensa implica “sacar ese material porque si sube el nivel de sedimento pierde capacidad de retención de agua, lo cual sería una peligro”.

El funcionario manifestó que el viernes habrá una reunión entre integrantes del gremio, la cooperativa, Minería y funcionarios del Municipio para tratar el problema de donde extraerán tierra los ladrilleros.

El Parque Ladrillero está sobre la Ruta 6, en el norte de la ciudad. Foto Juan Thomes

Falta de servicios

Otro drama que sufren las familias que se instalaron en el Primer Parque Ladrillero de la Patagonia es que no cuentan con el servicio de agua, que es fundamental para que puedan producir.

Cuando se anunció el acuerdo, se informó que Obras Públicas realizaría los proyectos para la dotación de servicios.

Mientras tanto desde el Municipio se envían camiones de agua a una cisterna que está a cientos de metros de los pisaderos. Las familias pagan miles de pesos por mes en fletes para acercar el suministro a sus lotes.

“Estamos en conjunto con la cooperativa y con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) por la instalación de servicios”, comentó López.

El funcionario dijo que el proyecto para la red interna de agua “lo diseñamos el año pasado. Cuando se consiguieron los recursos no alcanzaba para cubrir todo lo que se pretendía que era la red completa. Este año nos volvimos a reunir con el Inaes y nos dijeron que iba a estar el monto total”, dijo.

López indicó que desde el Municipio se realizará el zanjeo y se aportará la mano de obra. Los materiales serán financiados con los recursos del Inaes.

“Los fondos serán entregados a la cooperativa”, informó

En cuanto al plazo de obra, estima que estará finalizado para la temporada de agosto-septiembre de este año.

El parque tampoco tiene servicio de electricidad. López manifestó que la prioridad este año es la instalación del servicio de agua.