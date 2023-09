El Parque Tecnológico de Bariloche tiene nueva regulación urbanística y podrá abrir una cantera

La reformulación de “parámetros urbanísticos” para el área donde se levanta el Parque Industrial Tecnológico de Bariloche (Pitba) obtuvo este jueves la aprobación del Concejo municipal, con la única disidencia de Julieta Wallace (Frente de Todos), quien se opuso porque queda abierta la posibilidad de abrir en el predio una explotacion de áridos.

El proyecto de ordenanza, que fue elaborado por el directorio del Pitba pero asumida como propio por el intendente Gennuso, establece nuevas reglas para que las empresas que compraron parcelas puedan desarrollar mejor su propia infraestructura.

La legisladora de JSRN y vicepresidente del Pitba, Claudia Contreras, destacó el trabajo realizado en el Concejo que derivó en varios cambios al texto original para lograr el apoyo, aunque no resultó unánime. Explicó que los cambios de uso aprobados contribuirán a resolver impedimentos que los parámetros originales imponían a las empresas, por ejemplo en relación con el movimiento de vehículos.

Dijo por ejemplo que la empresa nacional Arsat, que tiene cinco parcelas en el frente del parque, necesita dos vías de ingreso para facilitar el movimiento de camiones, con una entrada y una salida. Algo que no estaba previsto y ahora podrá ejecutar sin transgredir los parámetros.

Contreras explicó que los cambios aportan al ordenamiento general de la carga y descarga y los movimientos internos en cada lote, porque “está prohibido el estacionamiento” en los espacios públicos y cada firma lo debe resolver en su predio, lo cual no es sencillo porque muchas de ellas tienen actividad comercial, y no solo productiva.

Según la referente del Pitba, los parámetros urbanísticos originales se definieron “desde la teoría” y la práctica demostró otras necesidades, que precipitaron los cambios.

Movimiento de suelos

En relación con el entredicho por la cantera, Contreras refirió que en lo inmediato será necesario iniciar el movimiento de suelos para la etapa 2, que será más importante que el ya practicado en la etapa 1 de desarrollo del Pitba, y un artículo del nuevo ordenamiento deja establecido que el material resultante se pueda usar para infraestructuras del mismo parque, para enripiado de calles en la ciudad u otros destinos afines.

Señaló que no se trata de abrir una cantera como proyecto en sí mismo, con finalidad comercial, sino que solo deja habilitada esa posibilidad, con los permisos del caso que se tramiten ante la provincia y con la aprobación del directorio, para “optimizar el recurso”.

Porque de otro modo habría que depositar el material sobrante a un costado del predio, sin darle ningún destino. “Es dejarlo previsto. No es que mañana se va a abrir una cantera”, afirmó Contreras. El proyecto resultó aprobado por 9 votos a favor, incluidos todos los concejales opositores menos Wallace.

La ordenanza para implementar un boleto residente en Bariloche, que fue vetada por el intendente Gennuso, no logró la ratificación y quedó sin efecto. (foto de archivo)

Boleto residente, archivado

El concejal Pablo Chamatrópulos no consiguió la ratificación por dos tercios para su propuesta de establecer un boleto con descuento para residentes en el transporte urbano, que fue vetada por el intendente Gennuso.

La ordenanza fue aprobada con una mayoría limitada hace un mes y la votación de hoy no alcanzó para revertir el veto. La concejal Almonacid -quien no estuvo el día que se aprobó- dijo que no podía votar de otro modo porque entendió que la modificación alteraba el contrato de concesión y exponía al municipio a una demanda.

Su compañero de bloque, Gerardo Ávila, asumió la misma postura porque no quería “ser parte de la justificación a un juicio que sufra la ciudad”. Pero aclaró que coincidía “en la cuestión de fondo” con la propuesta de Chamatrópulos.

“Creo que hay que crear un boleto residente, pero que tenga sustento en el financiamiento y hay que incrementarle el boleto al sector turístico, para acompañar a los que son trabajadores y viajan varias veces por día -sostuvo Ávila-. El perfil tiene que ir hacia eso. No por castigar al turista, sino porque es la realidad en el mundo. La gente que viene a visitar no puede ser subsidiada por el residente”.

Entendió que ese criterio no estaba contenido en la ordenanza alcanzada por el veto. Ávila integra el bloque oficialista pero admitió que sobre el tema del transporte ha tenido diferencias serias con sus pares y con el Ejecutivo. “Soy bastante crítico al interior de nuestro espacio -aseguró-, y eso me ha costado varias discusiones políticas, no tengo problema de decirlo en esta mesa. Y creo que se ha faltado a la calidad del servicio en el transporte”.

Chamatrópulos negó que hubiera en su proyecto una alteración del contrato de la empresa MI Bus, a la que sí acusó de incumplir cláusulas expresas, sin consecuencia alguna. El concejal de Podemos intentó sin suerte reunir adhesiones para ratificar la ordenanza.

Solo lo acompañó Julieta Wallace (FdT), quien denunció que la resolución de veto “es una defensa corporativa del intendente a Mi Bus”. Dijo que ese texto “denota el enojo del intendente por no poder seguir defendiendo a la empresa”. Opinó que podría haber vetado solo el artículo 3, que supuestamente colisionaba en lo jurídico con el contrato, y no toda la ordenanza.

Para Wallace, el veto al boleto residente “confirma la connivencia” del gobierno municipal con la empresa de transporte “que comenzó con la contratación directa”.