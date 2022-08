El viernes se abren las inscripciones para la Audiencia Pública de Transporte en Neuquén

El día miércoles surgió la noticia sobre la nueva audiencia pública convocada por el intendente Mariano Gaido para analizar, junto a los vecinos, la propuesta final que consiste en la modernización del servicio de colectivos que fue elevada hace unos días al Concejo Deliberante.

Esta segunda audiencia es convocada mediante el Decreto N° 0667/2022 por el Órgano Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Neuquén, esta se complementó en la primera audiencia realizada el día 05 de marzo de 2022 pero aún no se había fijado fecha para llevarla a cabo, actualmente se sabe que el día en que se realizará será el 1 de septiembre a las 17hs en el Salón Socios Fundadores de CALF. Si bien el encuentro está pactado con un horario de inicio, este no tiene un horario de finalización para no limitar la participación de los vecinos al reloj.

El secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán, habló al respecto con Río Negro y dijo que esta audiencia tendrá cupo ilimitado con el propósito de que «todos lo vecinos y vecinas que quieren participar puedan hacerlo». Sin embargo para el interesado en participar de la audiencia pública existe una única condición que es la inscripción previa.

El espacio para realizar la inscripción se abrirá el 12 de agosto y podrán hacerlo desde la pagina web de la Municipalidad de Neuquén, la misma permanecerá abierta hasta el día lunes 29 de agosto a las 9:00 horas.

Moran indicó que desde su secretaría asesorará a quienes quieran participar y que, además dejará a disposición un temario para que todas y todos puedan ver los temas a tratar. El secretario dió a conocer que se dejará también un temario en la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON) donde los vecinos podrán acercarse e informarse los días Lunes, Miércoles y Viernes en el horario de 8 a 12.

Debido a que se entiende que los vecinos querrán aprovechar esta instancia para consultar muchos otros temas, Moran aclara que en la audiencia se tocara únicamente los temas que se presente en el temario motivo por el cual lo dejarán para que sea consultado libremente.

Objetivo y temas de la audiencia pública

La finalidad es continuar con el proceso de participación ciudadana a través de la escucha activa por parte de los funcionarios públicos y empresarios con incidencia en el Sistema de Transporte Publico Urbano Masivo de Pasajeros que serán parte de la audiencia, quienes tendrán el propósito de ser receptivos frente a las distintas opiniones, propuestas, experiencias y/o conocimientos.

Entre los temas a tratar se verán:

1) El estudio y diseño del nuevo Sistema de Transporte Publico de Pasajeros en la ciudad de Neuquén (STPP) de la Universidad del Comahue.

2) Propuesta municipal integradora del nuevo Sistema de Transporte Publico de Pasajeros en la ciudad de Neuquén (STPP), elaborada a partir de la construcción de nuevos parámetros operativos.