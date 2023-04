En Neuquén, vecinas de Cuenca XVI resistirán la instalación de una cancha de hóckey en el lugar destinado a una secundaria

Un grupo de vecinas autoconvocadas de Cuenca XVI aseguró que no pemitirán que se construya una cancha de hockey sintético en el único espacio disponible para una secundaria, que están gestionando hace más de 10 años. El lunes irán a Casa de Gobierno y al Consejo Provincial de Educación con un petitorio.

Según precisó una de las madres autoconvocadas por el secundario, la escuela media más cerca que tienen los vecinos de Cuenca XVI, Valentina norte rural, Almafuerte 1 y 2, 370 viviendas, Los Hornitos y La Florcita están a 4,5 ó 5 kilómetros.

«Algunos se tienen que tomar hasta 2 colectivos para llegar al secundario más cerca, que es el CPEM69, o el CPEM 40 y el anexo, la EPET 17 y el 70 allá en Godoy y Novella; eso si consiguen bancos, porque están todos colapsados», describió.

Según se informó oficialmente, la cancha de hockey forma parte de un complejo «educativo – deportivo» que incluirá, además del hockey, la construcción de otra cancha de fútbol sintético y la escuela secundaria en el lugar. Así lo informó Mauricio Serenelli, titular del área de deportes de la municipalidad, quien se encuentra de licencia debido a la campaña política.

El funcionario dijo que la secundaria estaba prevista entre los predios deportivos, pero no precisó cuándo ni dónde se implementará el área escolar.

«Se diagramará por etapas, trabajamos en equipo con el ministerio de Educación de la provincia en estos espacios educativos – deportivos», dijo Serenelli quien dijo estar al tanto que desde el lunes, las máquinas están haciendo los movimientos de suelo en el lugar.

Las vecinas de Cuenca XVI exigen que se construya un secundario en el lugar donde quieren instalar una cancha de hockey (gentileza)

No se precisó la empresa que ganó la licitación de ambas canchas de césped sintético (hockey y fútbol) sí se publicó que el pliego costó más de 1 millón de pesos y que la apertura de sobres fue el miércoles 29 de marzo pasado.

«Es lo que nos dicen para calmarnos, pero no nos vamos a dejar atropellar. Esto es político, están en campaña y quieren sacarse una foto la semana que viene de que hicieron canchas en el oeste. Allá tienen al polideportivo Raquizuam, al lado hay una cancha de césped que no tiene luz y está descuidada; hay canchas por todos lados, pero hace 9 años que se pide un secundario acá, se reiteró hace 5 (en referencia a gestiones de la comision vecinal) y es el único lugar donde puede ir un edificio», reclamó Valentina Vilche, una de las mujeres en campaña por la recolección de firmas.

Agregó que en la documentación de los vecinos de Cuenca XVI durante la entrega de viviendas, figuró la secundaria frente al jardín 66 y la escuela primaria, donde ahora están las máquinas trabajando para hacer la cancha de hóckey sintética, en la esquina de Jorge Gervasoni, Milton Aguilar y Bailecito.

Agregó que no están en contra del deporte, sino que las madres necesitan educación para los chicos. «Muchos abandonan porque les queda lejos y deben hacer contraturno, o no consiguen vacantes, porque están todos desbordados los CPEM», insistió.

Estamos en desacuerdo, vemos como prioridad el secundario. La cancha es innecesaria, hay otras muy cerca que están abandonadas» Vecinas de Cuenca XVI en campaña por el secundario para el oeste neuquino

Las vecinas autoconvocadas indicaron que al solicitar explicaciones al presidente de la junta vecinal, les dijo que no tenía información sobre qué construían en el espacio que estaba destinado a una secundaria. La municipalidad no informo si se tramitó un cambio de uso, en caso de que el terreno ya estuviera reservado para el CPE, en tanto se deslizó que el terreno sería de propiedad del Instituto de Vivienda.

«Nosotras nos enteramos por los maquinistas que iban a hacer una cancha de hóckey y nos dicen que en unos 15 días va a estar terminada; no lo vamos a permitir, vamos a parar la obra si es necesario: no tienen cartel, no dicen quién hace y no habrá otro lugar para hacer la secundaria, necesitamos que los chicos se eduquen», planteó una de las madres autoconvocadas.