La EPET 7 sin clases hasta lograr mejoras de seguridad y lograr acuerdos con el CPE

Estudiantes de la EPET7 plantearon no regresar a clases hasta tener condiciones de seguridad (foto gentileza)

Más de 700 alumnos que están matriculados en la EPET7 de Progreso están sin clases como medida de fuerza debido a varios reclamos que plantearon al CPE que van desde la habilitación de nuevos sanitarios, hasta mejorar la seguridad en los talleres y conseguir ampliaciones de aulas.

«Unos 10 cursos no empezaron este año, y se turnaban», indicaron desde el Centro de estudiantes de la escuela técnica.

El lunes hubo una reunión ampliada en el CPE en la que participó la dirección, los docentes, estudiantes, padres y funcionarios tanto de la dirección provincial de escuelas Técnicas como de Infraestructura como Seguridad e Higiene.

«Nos prometieron habilitar los baños, que funcionan como depósitos», dijo uno de los estudiantes secundarios. Según explicó, el establecimiento tiene dos baterías de sanitarios de los cuales solo funcionan uno o dos artefactos por baño (de mujeres u hombres) mientras que el lugar que está dispuesto con la infraestructura sanitaria, se usa para guardar materiales.

Más de 10 talleres funcionan en «gamelas» donde no cuentan con bajada a tierra y no funcionan las protecciones, como el disyuntor. Especificaron que el año pasado ya hubo un alumno lesionado porque en uso de una de las máquinas, no saltó la protección eléctrica y tuvo problemas en 3 dedos cuando «quedó pegado». «Preferimos que se retrasen las clases, pero aprender sin riesgos», sostuvo el joven.

La semana pasada hubo un abrazo solidario al establecimiento. En estos días, hubo inspecciones de Seguridad e Higiene que corroboraron que las puertas de emergencia estaban soldadas y que los matafuegos estaban vencidos desde antes de la pandemia, se describió.

Se requiere de mayores espacios para la matrícula actual «pero no queremos que dejen si escolarizar a los chicos», dijo una docente de la institución, que especificó que algunos eventuales repitentes se les negó la posibilidad de rendir este año ante la posibilidad de que sumen matrícula a una población sobrecargada.

Según precisaron, se necesitan unas 5 aulas más para mejorar las condiciones de hacinamiento y no tener turnos rotativos de clases. «Necesitamos un compromiso por escrito de cuándo comenzarán y terminarán las obras, si la van a licitar y el tiempo, eso es parte de lo que se habló con las autoridades y el lunes tendremos una nueva reunión», se especificó.