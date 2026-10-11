Expo Capital Sin Gluten: la feria de Neuquén sobre celiaquía reunió más de 4 mil personas y tendrá más ediciones

Por la “Expo Capital Sin Gluten”, que se realizó en las instalaciones del Hotel Hilton, durante toda la tarde del sábado, concurrieron más de cuatro mil vecinos que recorrieron los stands y participaron de las charlas programadas.

La propuesta organizada por la Municipalidad de Neuquén reunió a emprendedores, instituciones, profesionales y vecinos en una jornada dedicada a la celiaquía y a la alimentación segura.

Expo Capital Sin Gluten: cómo fue la feria en Neuquén

“Esta feria refleja una decisión clara de gestión: fortalecer la economía social, acompañar a quienes producen y garantizar el acceso a alimentos seguros e información de calidad”, dijo la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, quien adelantó que habrá más ediciones tras el éxito del encuentro.

Pasqualini subrayó que «la Expo no solo impulsa a Neuquén como un destino turístico y gastronómico inclusivo, sino que brinda un apoyo concreto a las personas, especialmente a quienes transitan un diagnóstico reciente», indicó.

Feria de Neuquén con charlas y taller sobre celiaquía

El evento contó con la participación de productores vinculados a la Sala de Elaboración de Alimentos Libres de Gluten de la Municipalidad, emprendedores independientes de la ciudad y proyectos de Neuquén Emprende enfocados en la temática, junto al acompañamiento del Centro PyME y representantes del sector hotelero y gastronómico.

A la par de la feria, la Sala de Conferencias ofreció un programa continuo de capacitación y concientización. La jornada inició con la charla “ABC de la Celiaquía”, dictada por Victoria Bravo y Paula Olmedo, donde se expusieron los conceptos fundamentales de la condición celíaca y las pautas esenciales para una manipulación segura de los alimentos.

Posteriormente, profesionales de la salud profundizaron sobre aspectos médicos, diagnóstico y nutrición.

El cierre de las actividades formativas llegó de la mano de la «Cocina Móvil», un taller interactivo donde el público presenció paso a paso la elaboración de recetas sin gluten de manera segura y sin riesgo de contaminación cruzada. La jornada culminó con sorteos de canastas de productos entre los presentes.