Neuquén renueva el piso de básquet del gimnasio Gigante del Este: cuándo estaría terminado

La Municipalidad de Neuquén avanza con la renovación del piso de básquet del gimnasio Gigante del Este, ubicado en el barrio Provincias Unidas. La obra contempla la colocación de una superficie de parqué preparada para la práctica deportiva de competencia.

El intendente Mariano Gaido recorrió la obra este sábado por la mañana y señaló que los trabajos se encuentran en una etapa avanzada. Según las estimaciones del municipio, la inauguración podría concretarse dentro de los próximos 15 a 20 días.

Cómo es el nuevo piso de parqué del gimnasio Gigante del Este

El campo de juego tiene una superficie aproximada de 700 metros cuadrados. El intendente destacó que se trata de un parqué “de la mejor calidad, como tienen los grandes espacios deportivos a nivel nacional e internacional”.

La colocación del parqué forma parte de las obras financiadas con fondos municipales. “Tener las cuentas ordenadas y tener superávit significa tener este hermoso polideportivo con este piso. Es una obra maravillosa. Esto no sucede en ningún lugar del país”, sostuvo Gaido al referirse al Plan Orgullo Neuquino.

El gimnasio cuenta con vestuarios, baños, calefacción, aire acondicionado y tribunas. Además de la cancha cubierta, el predio dispone de una cancha de césped sintético lindera al edificio.

Qué actividades se realizan en el polideportivo del barrio Provincias Unidas

En el Gigante del Este se desarrollan distintas actividades deportivas y recreativas, entre ellas fútbol, vóley, básquet, hockey, newcom, zumba y ritmos. También se dictan propuestas de Educación Física Infantil y talleres culturales.

El presidente de la comisión vecinal, Jaime Vallejos, destacó la posibilidad de que los vecinos utilicen la nueva superficie.

“Que los chicos de nuestro barrio, y los no tan chicos también tengan la posibilidad de jugar en este piso, es algo muy importante. Lo tienen los mejores clubes del país, ahora lo tienen en Provincias Unidas”, expresó Vallejos.

La renovación del piso se suma a otras obras deportivas ejecutadas por la Municipalidad. Entre ellas, e los Salones de Actividades Físicas (SAF) construidos en San Lorenzo, Parque Industrial y Confluencia, además de otro en ejecución en el barrio Melipal.