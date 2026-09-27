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Sociedad

Cuándo llegan a Neuquén los artesanos y artesanas de todo el país para el Encuentro anual

Se reunirán unos 400 expositores de artesanías locales y del país en el Encuentro Anual de artesanos que se lleva a cabo en el bulevar de la avenida Argentina, frente a la Catedral. Ya fueron seleccionados y seleccionadas las invitadas.

Shirley Herreros

Por Shirley Herreros

Artesanas de distintas ferias del país visitan el Paseo de Artesanos de Neuquén en noviembre (archivo)

Artesanas de distintas ferias del país visitan el Paseo de Artesanos de Neuquén en noviembre (archivo)

El Encuentro de Artesanos convocado en Neuquén cumplirá su 47 aniversario en la primera semana de noviembre y lo celebrará con unos 300 invitados que vendrán desde distintos puntos del país.

La reunión se desarrollará del 5 al 9 de noviembre, en conjunto con una nueva edición (la número 33) de la “Fiesta del Arte Popular” Callejero, con teatro y títeres a la gorra, música en vivo, estatuas vivientes, exposición de caricaturas arte cirsense y otros espectáculos en la peatonal a la vera de la avenida Argentina, en su tradicional espacio frente a la Catedral de Neuquén.


Serán cinco jornadas de artesanos de todo el país y los que semanalmente se apuestan en el Paseo de los Artesanos, que expondrán sus trabajos a la venta.


La feria de artesanías creció y se consolidó como un paseo céntrico familiar de fin de semana en estos 47 años. La comisión organiza el Encuentro de Artesanos, que se realiza de modo autogestivo. Los invitados e invitadas llegan previa selección: por mail o WhatsApp postulan sus trabajos y una comisión evalúa, revisa la innovación, creatividad y trabajo genuino para conceder unos 300 espacios de exposición sobre la avenida Argentina.


Así, entre locales e invitados, en noviembre se llena de artesanos los bulevares Marcelo Berbel y Eva Perón, con un estimado de 400 gazebos y puestos.


“Es una muestra viva de la actividad artística y manual de distintas regiones del país, en un recorrido cultural que permite al público conocer de cerca el proceso creativo de cada taller artesanal: el diseño, las técnicas de transformación de materiales y, sobre todo, la dedicación de cada artesano y artesana en su obra”, se informó en un comunicado.


Temas

Avenida Argentina

encuentro

Feria de Artesanos de Neuquén

Marcelo Berbel

Neuquén

El Encuentro de Artesanos convocado en Neuquén cumplirá su 47 aniversario en la primera semana de noviembre y lo celebrará con unos 300 invitados que vendrán desde distintos puntos del país.

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