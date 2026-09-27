Cuándo llegan a Neuquén los artesanos y artesanas de todo el país para el Encuentro anual

El Encuentro de Artesanos convocado en Neuquén cumplirá su 47 aniversario en la primera semana de noviembre y lo celebrará con unos 300 invitados que vendrán desde distintos puntos del país.

La reunión se desarrollará del 5 al 9 de noviembre, en conjunto con una nueva edición (la número 33) de la “Fiesta del Arte Popular” Callejero, con teatro y títeres a la gorra, música en vivo, estatuas vivientes, exposición de caricaturas arte cirsense y otros espectáculos en la peatonal a la vera de la avenida Argentina, en su tradicional espacio frente a la Catedral de Neuquén.



Serán cinco jornadas de artesanos de todo el país y los que semanalmente se apuestan en el Paseo de los Artesanos, que expondrán sus trabajos a la venta.



La feria de artesanías creció y se consolidó como un paseo céntrico familiar de fin de semana en estos 47 años. La comisión organiza el Encuentro de Artesanos, que se realiza de modo autogestivo. Los invitados e invitadas llegan previa selección: por mail o WhatsApp postulan sus trabajos y una comisión evalúa, revisa la innovación, creatividad y trabajo genuino para conceder unos 300 espacios de exposición sobre la avenida Argentina.



Así, entre locales e invitados, en noviembre se llena de artesanos los bulevares Marcelo Berbel y Eva Perón, con un estimado de 400 gazebos y puestos.



“Es una muestra viva de la actividad artística y manual de distintas regiones del país, en un recorrido cultural que permite al público conocer de cerca el proceso creativo de cada taller artesanal: el diseño, las técnicas de transformación de materiales y, sobre todo, la dedicación de cada artesano y artesana en su obra”, se informó en un comunicado.