El barrio El Progreso estrenó cancha de fútbol sintético tras 40 años: costó $260 millones y sumarán vestuarios

El gobernador Rolando Figueroa, el intendente Mariano Gaido, la jefa de Gabinete María Pasqualini y el titular de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, durante la inauguración de la cancha sintética en el barrio El Progreso. (Foto: gentileza Municipalidad de Neuquén)

En el barrio El Progreso de Neuquén capital se inauguró este lunes una cancha de fútbol 8 de césped sintético, ubicado en las calles Mascardi y Chajarí. El espacio, históricamente de tierra y utilizado desde hace más de cuatro décadas por niños y jóvenes del sector, demandó una inversión de 260 millones de pesos (unos 169.000 dólares al tipo de cambio oficial) afrontada con fondos municipales.

El corte de cintas contó con la presencia del intendente Mariano Gaido, el gobernador Rolando Figueroa y el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, junto a familias del barrio. La iniciativa fue impulsada por la concejala Mariana Cofré (MPN). Durante el acto, el gobernador anunció que la Provincia construirá los baños y vestuarios del predio.

«Es una cancha con césped sintético de categoría, con una inversión de 260 millones de pesos de los neuquinos, de fondos propios, sin endeudamiento», remarcó Gaido. Figueroa valoró la emoción de las familias: «Fíjense la alegría de los chicos, la felicidad de todas las familias».

Rucci explicó el origen de las gestiones: «Se empezó a trabajar a través de la concejala Cofré, que pertenece a nuestro sindicato, que fue a ver al intendente y al gobernador, y entre todos se pudo hacer».

Cómo es la nueva cancha del barrio El Progreso y qué otros espacios deportivos hizo el municipio

El nuevo espacio deportivo mide 50 por 30 metros y cuenta con un alambrado perimetral de más de cuatro metros de altura. La obra permitirá que el club El Progreso vuelva a reunir a sus deportistas en un mismo lugar. Además, el predio quedará a disposición de las escuelas cercanas y de las actividades deportivas que organice la Municipalidad.

Familias, jóvenes del club El Progreso y autoridades durante el tradicional corte de cintas de la nueva cancha. (Foto: gentileza Municipalidad de Neuquén)

Gaido señaló que la cancha consolida las ciudades deportivas que desarrolla el municipio y que era un compromiso asumido junto a Cofré. Recordó que ya se construyeron SAF en Parque Industrial, Confluencia, San Lorenzo y Hi.Be.Pa. También indicó que se trabaja en Melipal y que el próximo destino será Valentina.

El intendente sostuvo que el barrio esperaba desde hace más de 40 años un espacio deportivo «con jerarquía». Agregó que los fondos provienen del superávit municipal, sin endeudamiento, y presentó la inversión como una apuesta por el deporte y la vida sana, y contra la droga y el alcohol.

Los papeles del club y el trabajo conjunto entre Provincia, Municipio y el gremio petrolero

Figueroa recordó que el club El Progreso arrastraba un problema de papeles y que el gobierno provincial lo acompañó para resolverlo y obtener la personería. También destacó el esfuerzo del municipio en cada uno de los barrios: «Queremos que en cada barrio neuquino se pueda disfrutar y vivir en familia», sostuvo.

Rucci planteó la necesidad de sumar esfuerzos para que un barrio tan importante como El Progreso tenga un lugar de contención para niños y jóvenes.

Cofré, por su parte, subrayó que el pedido se inició desde los ámbitos privado, sindical y barrial a través de Gaido. Contó que después la gestión de Figueroa y su equipo hizo posible concretarlo.