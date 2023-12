Finalizó la negociación entre los gremios y el gobierno de Cipolletti: los detalles del acuerdo

Tras la polémica por los despidos en el municipio de Cipolletti, el gobierno mantuvo una extensa negociación con los gremios para llegar a un acuerdo. Este miércoles se conocieron los detalles de la reunión y el acta que firmó entre las partes.

La reunión comenzó este martes y luego de más de dos horas, pasó a un cuarto intermedio hasta esta mañana. Del encuentro participaron el Secretario de Gobierno, Paul Fracchia y la secretaria de Economía y Hacienda, Isabel Tipping junto con los representantes gremiales de Sitramuci, Upcn, ATE y Soyem.

Según se conoció, los gremios solicitaron la reincorporación total de los agentes a los que no se les renovó su contrato laboral. Desde el Ejecutivo aseguraron que se compromete a analizar casos puntuales que requieran los gremios y aclararon que «sin que ello implique compromiso de reincorporación si no se encuentras las razones suficientes para ello».

Además, confirmaron que el gobierno local se compromete a realizar las liquidaciones finales en tiempo y forma.

A su vez, desde Soyem informaron que «el gobierno se compromete a considerar, en primer lugar, al personal cuyos contratos laborales vencieron el 10/12/2023, ante Eventuales vacantes y/o incorporaciones a la planta transitoria municipal que puedan surgir«.

Durante la reunión, los gremios manifestaron su preocupación por la continuidad laboral de agentes que ya se encuentran jubilados, y en contraposición de personal activo. Describieron que la respuesta municipal fue que «el gobierno se compromete a analizar que en cada caso en particular se encuentren

justificadas las razones para acudir a este régimen de excepción«.

Despidos en el municipio de Cipolletti: cuál es la situación

Algunos de los despidos se conocieron el jueves pasado, cuando llegaron los listados de trabajadores que estaban despedidos a las dependencias de la comuna. Una de las áreas afectadas es la de Desarrollo Humano, la cual posee 84 trabajadores contratados y que fueron desvinculados sin previo aviso.

No solo afectó a personas que estaban a la espera de su renovación contractual, sino también a otras que estaban en planta permanente.

«Fueron 48 horas intensas, primero por la no renovación de contratos, lo que representa una gran cantidad de familias que no tienen trabajo. Y después porque mientras esperábamos la reunión con el ejecutivo nos enteramos por los medios que no iba a pagar el aguinaldo» explicó Elio Vega, referente de ATE Cipolletti en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Además, desde el ejecutivo le manifestaron que el panorama era «complicado pero que estaba garantizado el pago del aguinaldo antes de las fiestas».