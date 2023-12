Los trabajadores municipales de Cipolletti recibirán aguinaldo, pero no hay definiciones sobre los despidos

La polémica por la no renovación de contratos en el municipio de Cipolletti continúa, hoy a las 10.30 se reunirán los gremios con el ejecutivo para recibir definiciones concretas. Desde el gremio ATE, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO, aseguraron que recibirán el pago del aguinaldo.

Este martes, los gremios estatales se reunieron con el ejecutivo de Cipolletti luego de que se anunciaran los múltiples despidos de los trabajadores municipales. Algunos de los despidos se conocieron el jueves pasado, cuando llegaron los listados de trabajadores que estaban despedidos a las dependencias de la comuna. Una de las áreas afectadas es la de Desarrollo Humano, la cual posee 84 trabajadores contratados y que fueron desvinculados sin previo aviso.

No solo afectó a personas que estaban a la espera de su renovación contractual, sino también a otras que estaban en planta permanente.

«Fueron 48 horas intensas, primero por la no renovación de contratos, lo que representa una gran cantidad de familias que no tienen trabajo. Y después porque mientras esperábamos la reunión con el ejecutivo nos enteramos por los medios que no iba a pagar el aguinaldo» explicó Elio Vega, referente de ATE Cipolletti en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Según relató la reunión que se desarrolló ayer duró poco más de dos horas, y fue sin la presencia del nuevo intendente. Si bien no hubo respuestas concretas sobre los despidos masivos, desde el ejecutivo le manifestaron que el panorama era «complicado pero que estaba garantizado el pago del aguinaldo antes de las fiestas».

La reunión de ayer pasó a un cuarto intermedio y continuará el día de hoy, miércoles, a las 10.30. «La diversidad en las circunstancias de los despidos, que incluyen a compañeros con más de 5 años de contrato y con legajos intachables, ha generado desconcierto y preocupación entre los trabajadores y trabajadoras afectados» explicaron desde el gremio.

Escuchá Elio Vega, referente gremial de ATE Cipolletti, en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).