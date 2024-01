Gaido busca blindar a los clubes de Neuquén de los efectos del DNU de Milei

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, mantuvo una reunión con más de 40 representantes de clubes de la ciudad. El mandatario se comprometió a brindar apoyo a las instituciones deportivas, sociales y comunitarias, principalmente ante la incertidumbre planteada por el Decreto de Necesidad de Urgencia que dispuso el presidente Javier Milei y que habilita convertir a los clubes en sociedades anónimas.

Durante el encuentro, el jefe comunal propuso construir una agenda conjunta para analizar las posibles gestiones que brinden alternativas a los clubes capitalinos. Entre los temas principales: la tarifa de energía eléctrica y la infraestructura de las instituciones. Por su parte, los presidentes de los clubes se comprometieron a marcar las necesidades por prioridad, organizándose en comisiones específicas para trabajar el resto del año.

Gaido anticipó que tratará en persona el costo de energía que tienen los clubes ante la cooperativa de luz CALF, algo que el próximo lunes se avanzará con otra reunión.

Sobre el contexto nacional, el mandatario remarcó su posición contraria al DNU presidencial y en ese destacó no aprobar la «privatización de los clubes» y repitió la idea de «Estado municipal presente».

Gaido recibió a referentes de clubes y asociaciones deportivas, sociales y comunitarias de Neuquén.

«Tenemos claro de que no vamos a tener el acompañamiento del gobierno nacional pero somos un Estado ejemplo, no tenemos deudas. Sin embargo, como ya dije no contamos con los fondos que nos corresponden, de cada 10 pesos que Neuquén brinda al país, recibe 5. Reclamamos lo que nos corresponde, ni más ni menos”, expuso ante los referentes.

El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, comentó que destacó la conformación de una mesa de trabajo que comience a trabajar desde enero. Además recordó la inversión que la ciudad hizo al sector durante el 2023 aportando más de 1500 millones de pesos a los clubes.

“De cada 10 pesos que tiene la secretaría 7 van a los clubes comunitarios y el resto van a los otras instituciones deportivas», marcó Serenielli y confirmó que se está gestionando la búsqueda de sponsors del sector privado vinculados a la fruta, a la energía, al petróleo y del sector empresario.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, destacó la inversión actual del municipio.

Tras el encuentro, el presidente de la «Asociación Un Día Diferente», Ariel Aila, catalogó como «bárbara» la reunión y destacó como «muy importante saber que el intendente no se corrió y está al frente».

«Es fundamental para poder seguir con la mejora de las instituciones. Sabemos que se vienen años críticos y es muy difícil sostenernos si no contamos con el apoyo del municipio», agregó, y destacó la posibilidad de que el sector privado pueda inyectar aportes a las asociaciones comunitarias.

El dirigente describió una adversa situación puertas adentro de los clubes, viéndose obligados a cerrar el staff de profesionales que abordaban la temática de adicciones dirigido a niños y niñas de los barrios del oeste, así como el comedor, por falta de fondos. Aila recordó que solo a la asociación que representa, asisten a las actividades deportivas más de mil personas que van de los 6 a 34 años.