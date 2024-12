La falta de agua en el Parque Industrial II de Roca pone en riesgo a los ladrilleros: «Es lamentable»

El Parque Industrial II de Roca permanece sin suministro de agua desde hace 20 días. La situación perjudica particularmente a los productores ladrilleros, quienes solicitaron al municipio la restitución del servicio para continuar sus operaciones.

La problemática fue expuesta la semana pasada ante la secretaria de Producción y Desarrollo Sostenible de Roca, Florencia Girardelli, quien se acercó hasta el polo productivo ubicado a la vera de la Ruta 6.

«Fue una reunión en principio positiva. Nosotros no la conocíamos personalmente y teníamos pendiente una reunión institucional. Nos parecía oportuno que conozca el parque, la producción ladrillera y las familias que trabajan ahí. Justo coincidió su visita con una problemática importante que tenemos: la falta de agua«, comentó Juan Paillalef, delegado provincial de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (Uolra), a Diario RÍO NEGRO.

Reunión de los ladrilleros con funcionarios del municipio de Roca. Gentileza

Según precisó la funcionaria en el encuentro, la falla en el suministro se ocasionó a partir de la rotura de una bomba que alimenta al tanque cisterna del Parque Industrial II. Sin embargo, no hubo precisiones sobre una fecha certera de reparación, lo cual puso en alerta a los trabajadores de la cooperativa de Ladrilleros de General Roca.

«Tenemos aproximadamente 20 días en que todo el parque ladrillero está paralizado. Lo más lamentable es que se trata de nuestra fuente de trabajo y tenemos 60 familias sin poder trabajar, porque dependen del movimiento que tengamos«, comentó a este medio Aldo Zúñiga, presidente de la cooperativa.

Por su parte, Paillalef destacó que la situación atenta contra la temporada productiva, la cual finaliza sobre el cierre del periodo estival. «Nos plantearon la dificultad del municipio para cubrir el monto de la reparación porque se trataría de un monto elevado. Por eso no nos dieron una fecha exacta sobre cuándo podría estar solucionado. Esto nos da mucha incertidumbre, porque no podemos esperar dos meses. En ese tiempo termina la temporada y luego no se produce más hasta agosto – septiembre«, agregó.

Los productores exigen una pronta solución por el riesgo que reviste para sus ingresos esta paralización de actividades. «Estamos muy mal. Pensamos hacer el último esfuerzo como para que las familias se lleven su corderito y su asado para fin de año, pero eso no estaría pasando en estos momentos«, aseveró Zuñiga.

Florencia Ghirardelli se hizo presente en el SUM del parque ladrillero. Gentileza.

El parque ladrillero cuenta con una red soterrada, la cual fue financiada por Nación años atrás. Se destinaron cerca de 6 millones de pesos para la ejecución de la obra.

En tanto, el tanque cisterna abastece al predio desde su fundación en 2010. El sistema se provee de un acueducto que nace en el Canal Grande.

Datos del Parque Industrial II de Roca

El Parque Industrial II de Roca fue inaugurado en 2010 por el intendente Carlos Soria. A la fecha, cuatro empresas cuentan con contratos firmados, de las cuales tres están en proceso de radicación.

El parque se encuentra sobre la Ruta 6, a la altura del kilómetro 93 y a pocos minutos de la Ruta 22. Se trata de una ubicación estratégica para el paso del tránsito derivado de la actividad de Vaca Muerta.

Desde el municipio aseguraron semanas atrás que se había logrado garantizar la provisión de servicios, principalmente a través de la ejecución de la red de gas intramuros y la red de agua potable. Además, detallaron que se encontraban avanzado en la captación de más compañías con “el objetivo de generar nuevos puestos de trabajo”.