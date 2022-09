La visita de Juárez y ese despertar

Cuando en 2000 conocí a Rubén Juárez en Neuquén mi destino musical tomó un rumbo que jamás imaginé. Se nota que como decía Troilo, el tango me esperó. Pero querer tocar tango no era una cuestión de voluntad solamente, tuve que volver a investigar conocimientos adquiridos, guardados en mi memoria o en libros de mi época de estudiante (fui alumno de Horacio Salgán y de Dante Amicarelli, pianista de Piazzolla).

El movimiento tanguero de la ciudad no me conocía porque hasta ese momento había tocado Jazz.

Había diferentes propuestas, pero a mi me interesaba hacer “la mía”, seguir lo que musicalmente me parecía atractivo. La pregunta era cómo quería tocar y para quien.

El cómo me planteaba la necesidad de desarrollar mi propio lenguaje musical, a partir de la influencia de los músicos que a mi me gustaban: Salgán, Troilo, Pugliese. No se trataba de romper con la tradición sino de continuarla con mi discurso.

El para quién tal vez sea la pregunta más difícil de contestar, aunque desde el comienzo supe con certeza que debía buscar un público dispuesto a escuchar una versión diferente de “El choclo” o “La cumparsita”, ¿Cuál era ese público?

En Neuquén había espacios donde se bailaba (milongas) y otros donde se escuchaba tango (Donato, Casino Magic). El público, los bailarines tenían sus preferencias, y por lo general consumían versiones tradicionales ejecutadas por grupos en vivo o grabaciones. Entonces comprendí que mi búsqueda debía orientarse a nuevos oyentes que estuvieran dispuestos simplemente a escuchar música, más allá del género que se trate. Mi público podía estar escuchando un recital de Serrat o de Mike Stern, y tomar lo que yo hacía como música mas allá del género.

Ese camino me llevó muchos años en los que probé diferentes arreglos de mi autoría, composiciones propias y reinterpretaciones de arreglos orquestales de la línea musical que seguía. La idea de tener mi propio estilo, una manera personal de expresión se mantuvieron inalterables.

No fue fácil armar el primer trío “típico” porque conseguir bandoneonistas era realmente una tarea titánica. Muchas veces los traía de Buenos Aires. A pesar de las dificultades pude armar la agrupación con Contrabajo, Bandoneón y Piano. Tuve bandoneonistas de diferentes niveles técnicos – instrumental. Compré un bandoneón y aprendí a tocarlo para explicar lo que yo quería. Al trío se sumaba siempre un cantante: Matías Velázquez.

Con el correr del tiempo agregamos cuerdas (hablo en plural porque a esta altura ya eramos un trío sólido que es la base de todo lo que sucedió hasta nuestros días ) y armamos la primer orquesta escuela de la ciudad : LA POPULAR.

Nuestros escenarios eran variados, fundamentalmente Pub y Restaurantes de la ciudad. Hicimos algunas milongas, pero nuestro repertorio no se consideraba bailable, por lo que terminamos desistiendo de esas presentaciones.

Después de muchos años recorridos (con una gira por Europa con la formación con la que actuábamos en Neuquén) llega el año 2019 en que el Ministerio de las Culturas de la Provincia del Neuquén pone en funcionamiento la Orquesta de Tango del Neuquén como elenco estable, con una formación de Quinteto: Nicolás Malbos (bandoneón), Gonzalo Basso (violín), Victor Colonna (guitarra de Jazz), Ezequiel Nicolás (contrabajo) y quien suscribe (piano, arreglos y dirección) con la que nos presentamos habitualmente en el Centro Cultural Alberdi de nuestra ciudad.

La idea original de buscar nuevos públicos sigue vigente como el primer día, por esonuestros conciertos se llevan a cabo en en hogares de día, Bibliotecas Populares y conciertos didácticos en escuelas de la capital.

El 12 de Agosto de este año fui nombrado “Académico Correspondiente a Neuquén” por la Academia Nacional del Tango.

Por Enrique Nicolas. Músico