Los taxistas de Neuquén preocupados por los taxis no autorizados

«La aplicación avanza, se hace la apertura a postulantes por taxis, independientemente de las intervenciones y controles, todo esto favorece» un clima de desconfianza y de descontento en el sector, sintetizó Mauro Espinoza, subsecretario de Transporte de la comuna. El jueves la comuna logró frenar una movilización de taxistas, con una reunión que se extendió varias horas.

Hubo tres intervenciones antes del encuentro. Un auto contratado desde Mendoza por la aplicación fue interceptado en el aeropuerto, cuando estaba por llevar a su pasajero. Otra situación fue en la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON) con un auto que no estaba en condiciones y que fue interceptado en Fray Luis Beltrán y Avenida; mientras que el tercero ocurrió con un taxista autorizado, pero que llevaba pasaje acordado a un valor menor al tarifario.

«El mensaje es claro del municipio: no vamos a aceptar vehículos que no estén registrados, tengan su licencia en orden y bajo todas las obligaciones, no estamos de acuerdo. Trabajamos muy duro para que tengan todas las prestaciones como GPC, Cámaras, choferes con antecedentes comprobados, seguros contra terceros, el resto es competencia desleal», sostuvo el funcionario.

Explicó que incluso el taxista que llevaba un viaje pactado por menor valor, se le hizo una infracción, porque al no viajar con el reloj, resultaba competencia desleal. «Cuando no se tiene registro del viaje con el reloj o está incumpliendo el cuadro tarifario, también intervenimos», sostuvo. Agregó que en uno de los casos, el conductor no tenía carnet profesional ni seguro contra terceros transportados. «Hubo un auto que hasta no tenía patente», planteó

En la reunión que se llevó a cabo en la comuna estuvieron representados tanto los choferes agrupados en algunas paradas, licenciatarios autoconvocados y los «palomitas» o taxis no asociados a una parada. Parte de los reclamos tenían que ver también con la promoción en redes, por parte de terceros, de viajes que se podían hacer por fuera del sistema de contratación habitual.

Se comprometieron a acrecentar los controles y hacerlos también en horarios aleatorios. Espinoza destacó que en algunas paradas hasta usan aplicaciones para los viajes, pero en todos los casos, se trata de taxis habilitados, con sus obligaciones al día.

«Han detectado en algunos estacionamientos de supermercados, personas que vocean el viaje en búsqueda de potenciales clientes, o aplicaciones de móvil que estamos auditando en donde se captan potenciales choferes con tarifas fijas y acordadas a menor valor, según cuanto esté dispuesto a pagar el viaje el cliente. Estamos cuidando la actividad», sostuvo.