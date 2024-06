Lotes con servicio en Neuquén: Gaido avanza con el cobro de los terrenos mientras exige fondos de Nación

Más de un 92 % de cumplimiento de pago tiene la entrega de lotes con servicio en Neuquén, según especificó el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata. La información surgió tras una recorrida a la zona que fue la ex toma Casimiro Gómez, que está diagramada para la entrega de terrenos en septiembre, con más de un 65% de avance de la infraestructura, según se destacó en el lugar.

En el distrito 6, el intendente adelantó que viajará a Buenos Aires en reclamo de fondos para el transporte (con la federación de intendentes) y la gestión de recupero de deudas de obras financiadas por Nación que se terminaron de pagar con fondos propios.

El distrito 6 tendrá -en esta etapa- 367 lotes con cloacas, agua, electricidad, gas y cordón cuneta para septiembre, dijo Zapata. El avance de obra alcanza a un 65% en total, en tanto se trabaja en el tendido de gas y la etapa final de ejecución del tendido cloacal. Entre los trabajos pendientes, están las fundaciones de lo que será la infraestructura del tanque elevado para la provisión de agua para el sector.

«Es un buen ritmo de obra, por la prolijidad con la que se trabajó, pareciera que está listo, pero quedan obras para terminar y cumplimentar trabajos», dijo Zapata. Con las tareas para el tanque elevado, se asegurará la presión y cantidad de agua para los lotes iniciales y el resto de las etapas, que alcanzan a más de 1.000 lotes diagramados en esta zona en la que estaba hace un año atrás, la ex toma Casimiro Gómez.

Zapata detalló que se trabaja esta semana en finalizar la colocación de pilares y nichos para la provisión de energía eléctrica.

Las familias que fueron reubicadas del asentamiento original en la meseta, están pagando cuotas por sus terrenos en la denominada manzana 34. Allí 434 lotes cuentan con agua y energía eléctrica. «Ese es un sector municipal en el que prácticamente tenemos desarrollados unos 800 lotes, restan hacer las adjudicaciones, que se llevarán a cabo cuando avancemos con la red eléctrica», aseguró.

El distrito 6 tendrá concluidos los servicios para la entrega de 367 terrenos en septiembre. La municipalidad buscará hacer coincidir el final de las tareas con el aniversario 120 de la ciudad, el 12 de septiembre.

Durante la recorrida de obras, Zapata adelantó que los próximos días se dará a conocer el lanzamiento del proyecto final de desarrollo urbanístico de loteos en la ampliación del ejido. «Tenemos la propuesta y el esquema de desarrollo. Veníamos trabajando con el colegio de Arquitectos y estamos a niveles de anteproyecto de licitación, como para dar a conocer cómo se trabajará y luego avanzar con los procesos de licitación», dijo.

recorrida por el distrito 6 367 terrenos en la nueva ruta 22 y Casimiro Gómez. A continuación se encuentra el distrito 3 (224 lotes entregados en abril)

Agregó que el avance hacia el nuevo ejido está centrado en interesar a los privados a invertir con la figura de consorcios urbanísticos, una figura que deberá salir por ordenanza y que se encuentra aún en comisión en el Deliberante.

El objetivo será entregar los terrenos en septiembre, en coincidencia con el aniversario de la ciudad. La primera etapa será de 367 lotes (foto Matias Subat)

Gaido irá al Congreso a reclamar fondos del transporte

En el lugar de la recorrida, el intendente Mariano Gaido adelantó que hoy viajará a Buenos Aires para insistir en el reclamo de devolución de fondos aportados por la municipalidad en la terminación de obras comprometidas con fondos nacionales, que no se remitieron.

El reclamo involucra las regularizaciones de barrios y el final de la instalación de servicios en el distrito 3, ubicado en la zona de la nueva ruta 22, a continuación del sector que se recorrió hoy y donde se entregaron 224 lotes con todos los servicios en abril pasado.

Con la federación de intendentes del país, el viaje involucrará el plantón mañana en el Congreso Nacional para exigir también la remisión de los fondos del combustible que, según recordó, se dejaron de enviar desde que asumió la actual conducción nacional, a pesar de que el ítem para el transporte en el interior, se sigue cobrando y percibiendo por Nación.