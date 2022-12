Municipales de Regina en retención, qué servicios están afectados

Para reclamar el pago de salarios de noviembre, trabajadores del municipio de Regina están en retención de servicios, por lo que solo se garantizó la atención de guardias en diferentes áreas. La medida surgió a partir del pago en cuotas y la falta de pecisiones sobre los plazos para la cancelación.

Desde el Ejecutivo municipal informaron que el 72% del personal (515 agentes), percibieron la totalidad de los haberes, y se prevé que en los próximos días se completará el pago. Con este objetivo, el intendente Marcelo Orazi y la Secretaria de Hacienda, Valeria Sánchez, viajaron este miércoles a Viedma para destrabar la transferencia de fondos al municipio.

La totalidad de las áreas municipales se ven afectadas por la retención de servicios. Por este motivo, según se indicó y hasta tanto no se complete el pago de sueldos, no se realizará la recolección de residuos domiciliarios, no se prestará el servicio de riego de calles. Tampoco se renovarán las licencias de conducir, ni habrá atención al público en las oficinas que funcionan en el edificio central del municipio.

Las entidades gremiales que representan a los trabajadores detallaron que pese a la medida, se garantizó la atención en diferentes áreas con guardias. “Están funcionando solo las guardias en Desarrollo Social, Cementerio, Obras Públicas, Tránsito, y recaudación en el edificio central”, detallaron.

La medida surgió a partir del esquema de pago que el Ejecutivo municipal implementó este mes para el pago de los haberes de noviembre. La semana pasada realizó un depósito de $150 mil a todos los trabajadores, mientras que esta semana a partir de ingresos de recursos, fue cancelando los sueldos a los distintos escalafones.

No obstante, un 28% de los agentes municipales que corresponden a las categorías más altas del escalafón, aún no cobraron la totalidad de sus sueldos. En este sentido, ATE, Soyem y UPCN, remarcaron que la retención se mantendrá hasta que se complete el pago a la totalidad de los trabajadores.

La situación generó preocupación respecto al cumplimiento del último acta paritaria que firmaron funcionarios municipales y los gremios, donde se estipuló que el 20 de diciembre se abonarán los aguinaldos a los trabajadores.