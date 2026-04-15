Obra en Avenida Mosconi: así avanzan los trabajos por la noche sobre la exruta 22 de Neuquén

Mientras el flujo vehicular de Neuquén descansa, el centro geográfico de la ciudad se convierte en un obrador a cielo abierto. La reconversión de la Avenida Mosconi alcanzó un ritmo de ejecución nocturno que busca acortar un plazo de obra de tres años a apenas uno.

El objetivo de máxima del municipio es habilitar el primer tramo vial en septiembre, pero para llegar a esa fecha primero deben enterrar la infraestructura más crítica: el sistema pluvial.

En una recorrida realizada a la 1:30 de la mañana, el intendente Mariano Gaido mostró el despliegue de maquinaria entre las calles Don Bosco y Leguizamón.

Allí, el foco no está puesto solo en el asfalto, sino en lo que va debajo. Según detalló el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, esta semana se dará un paso clave con la instalación de los caños pluviales que conectarán las veredas norte y sur a la altura de Leguizamón y Laynez.

La ingeniería debajo del asfalto: cómo será la obra de colocación de pluviales

La obra pluvial es el «corazón» del proyecto. El diseño busca que la avenida deje de ser un dique de contención durante las tormentas fuertes y pase a ser una vía de drenaje eficiente.

Para lograrlo, los equipos están demoliendo viejas alcantarillas y bajando los niveles del suelo, una tarea necesaria para que los nuevos ductos tengan la profundidad y pendiente adecuadas tras el descenso del histórico terraplén de la ruta.

Por estas horas, el panorama en el sector muestra avances disparos pero sostenidos:

Don Bosco a Chaneton: es el tramo más avanzado. La calzada ya está nivelada y en las próximas 48 horas comenzará la imprimación, el paso previo a la colocación de la carpeta asfáltica.

es el tramo más avanzado. La calzada ya está nivelada y en las próximas comenzará la imprimación, el paso previo a la colocación de la carpeta asfáltica. Leguizamón y Laynez: aquí se concentra la mayor complejidad logística actual por el cruce transversal de los nuevos caños.

El intendente Mariano Gaido insistió durante la inspección nocturna en que el esquema de 24 horas es lo que permite «ganarle» a la planificación original.

Bajo el concepto de «obra a la neuquina», el Ejecutivo municipal defiende el uso de recursos propios y empresas locales para sostener este ritmo, asegurando que el superávit de las cuentas públicas es lo que garantiza que las máquinas no se detengan a la madrugada. “A la neuquina significa que se trabaja las 24 horas, mañana, tarde y noche. A la neuquina significa que las obras son mucho más rápidas que lo que está programado”, aseguró.

Si el cronograma se cumple, en menos de seis meses los conductores neuquinos empezarán a transitar por una avenida urbana que promete cambiar definitivamente la conectividad entre el norte y el sur de la capital.