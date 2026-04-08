La obra de la Avenida Mosconi se adelanta a los plazos: imprimarán 500 metros más este fin de semana

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y el secretario de Coordinación e Infraestructura, Alejandro Nicola, recorrieron este miércoles los avances de la mega obra de la Avenida Mosconi.

En la visita, los funcionarios municipales explicaron cómo se avanzará con la imprimación (es un recubrimiento previo que se aplica sobre la superficie que se va a pintar para prepararla para el proceso posterior) de casi 500 metros en el tramo entre Don Bosco y Chaneton, y contaron cómo se instalarán los caños pluviales.

«Estamos un poquito abajo del nivel de las colectoras. Ahora esto sube 23 centímetros, después ya se hace la imprimación y después se coloca la nueva carpeta asfáltica», precisó Nicola.

Aseguró que para este fin de semana quedará definido el nivel del tramo y que «terminado esto vamos a tener ya 800 metros en condiciones de empezar a colocar la carpeta fáltica, un tercio de los 2.400 metros que tiene el tramo Gatica-Linares».

El secretario detalló que «a unos dos metros y medio hacia fuera de los cercos van a estar los zanjeos para colocar los dos pluviales. Va un pluvial en la parte sur y un pluvial en la parte norte que recorre en forma longitudinal toda la traza«.

Gaido destacó que «los plazos que se tenía planificado estamos yendo muchísimo más rápido y eso es compromiso de las empresas, de los trabajadores».

A su vez, mencionó que los trabajos simultáneos en dos ingresos a la ciudad, el Acceso Norte y el puente carretero Neuquén-Cipolletti, avanzan a buen ritmo y que «los accesos a las ciudades que son capitales son fundamentales».

Reclamo por el impuesto nacional al combustible del 30%

«Estamos pidiendo que se elimine el impuesto del combustible del gobierno nacional, que es del 28% al 30% del combustible», reveló el jefe comunal y resaltó que el impuesto nacional no tiene contraprestación.

«La única contraprestación que tiene quienes cargan combustible en la ciudad de Neuquén, Cipolletti, en diferentes ciudades del país es llevar adelante recaudación de fondos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el Obelisco«, ratificó.

Agregó que los recursos que recibe la provincia de Nación «son cero» y que «a nosotros nos parece totalmente injusto. Queremos que se elimine el impuesto al combustible nacional».