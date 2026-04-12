Cierra un cruce clave de Avenida Mosconi en Neuquén este domingo: cuál es y cuándo se normaliza el tránsito

La transformación de la Avenida Mosconi ingresó en una fase de alta complejidad logística. Debido al avance de las tareas de modernización y pavimentación, la Municipalidad de Neuquén informó que durante este fin de semana se mantendrá un corte total en un punto neurálgico de la ciudad.

La interrupción, que comenzó este sábado 11, se extenderá durante todo el domingo 12 de abril inclusive. Según detalló el Ejecutivo municipal, el tránsito quedará restablecido con normalidad a partir del lunes.

El punto afectado: Don Bosco y Avenida Mosconi en Neuquén

El cruce inhabilitado es el de calle Don Bosco y la Avenida Mosconi. En este sector, los equipos técnicos realizan una intervención para bajar el nivel a subrasante, una etapa técnica necesaria para definir las cotas finales de la calzada antes de colocar las capas de asfalto estructurales.

La obra proyecta transformar la antigua traza en una avenida urbana de cuatro carriles por sentido, sumando dos carriles de estacionamiento y un nuevo sistema pluvial para resolver problemas históricos de inundaciones en la zona.

Mapa de cortes y desvíos vigentes en Avenida Mosconi

En el marco de la Etapa 6 del proyecto, el esquema de circulación actual se organiza de la siguiente manera:

Hacia Cipolletti (Neuquén – Cipolletti): el corte es total sobre la calle colectora . Se estima que la intervención en este sector específico demandará unos 60 días .

el corte es . Se estima que la intervención en este sector específico demandará unos . Hacia Neuquén (Cipolletti – Neuquén): por el momento, el ingreso a la capital provincial desde Río Negro no presenta modificaciones . Las autoridades prevén que en 90 días los trabajos se trasladen a la mano contraria.

por el momento, el ingreso a la capital provincial desde Río Negro . Las autoridades prevén que en 90 días los trabajos se trasladen a la mano contraria. Modalidad de trabajo: las cuadrillas operan de lunes a lunes durante las 24 horas, priorizando el horario nocturno para el movimiento de camiones de gran porte y maquinaria pesada.

Si bien el tramo central inhabilitado para la circulación longitudinal se extiende desde la calle Linares hasta Gatica, el municipio confirmó que existen siete pasos habilitados para quienes necesiten cruzar de sur a norte (y viceversa):

Gatica Chaneton Olascoaga Chubut Bahía Blanca Linares Don Bosco (Este último quedará rehabilitado recién a partir del lunes).

Desde la comuna solicitaron a los automovilistas circular con extrema precaución y respetar la señalización provisoria para evitar accidentes en las zonas de obra activa.