Polémica por el cobro de cuotas de otros servicios en la boleta de energía de la ciudad de Neuquén

La tasa de «contribución nuevo CAN» que se pretende cobrar con el pago de la luz en la ciudad capital, aún no está creada. En el oficialismo le dicen «ecotasa» porque correspondería a un aporte de los vecinos a la comuna para la reubicación y saneamiento del Complejo Ambiental Neuquén (CAN). En el despacho aprobado para que se inicie el cobro con la factura de febrero de CALF no se fijó el importe y según se precisó, es porque aún no se creó ese ítem en la tarifaria 2 024 que presentó el Ejecutivo, con la actualización de los montos de todos los retributivos.

La autorización a CALF para que acuerde con el EPAS y haga retención de los tributos del agua tiene su correlato en la Legislatura: en la sesión de hoy de diputados se prevé la aprobación de un proyecto presentado por Lucas Castelli (Avanzar en el Frente Neuquinizate) en el que determinó el cobro del importe del agua en la factura de la energía eléctrica (la factura del EPEN) «con el fin de promover la eficiencia, eficacia, protección del medio ambiente y garantizar la comodidad y convivencia para la ciudadanía».

En el caso de Neuquén capital, además de la deuda de Cammesa (un importe fijo que arrancará en 2.076 pesos y se reajustará semestralmente por 8 años) y el agua domiciliaria (luego que se haga un acuerdo con el EPAS), se incluirá en la factura de CALF la «contribución Nuevo CAN». No fue posible lograr información del importe de esa tasa: se precisó luego que aún no está incluida en la tarifaria.

El jueves habrá sesión en el Deliberante neuquino. A las 10 el Defensor del Pueblo, Jorge Rey, hará un informe de la gestión. A las 11 se prevé el desarrollo de la sesión ordinaria donde se aprobaría el polémico proyecto, si se autoriza el tratamiento sobre tablas. Los números le daban 12 votos sobre 18 a la sociedad del MPN con los concejales del rolismo para aprobar la iniciativa, de acuerdo al poroteo de la oposición.

La izquierda convocó a una marcha a las 11 para demostrar la oposición al proyecto y varias entidades, entre ellas ACIPAN y la Cámara de Comercio de la ciudad, mostraron su desacuerdo con la iniciativa.

La nueva tasa (de la que aún no se conoce el valor) para solventar el traslado de las toneladas de basura hacia el nuevo ejido, se incluirá en la ordenanza tarifaria y el tema no se habló de ese ítem en la comisión de Hacienda durante la ronda de consultas de la presentación del presupuesto 2024.

A las 13 estaba reunida la comisión que define políticamente los puntos a debatir en sesión. El oficialismo no hizo declaraciones, tampoco los integrantes de la comisión que firmaron el despacho mediante el cual se estableció la boleta de CALF como boca de cobro de otros servicios: provinciales y municipales.

Sobre la deuda con Cammesa, en el expediente que se trató en el Concejo se informó de un acuerdo entre CALF y el municipio que en mayo pasado, cifró la deuda de CALF con la transportadora de energía en 4.076.914.640 pesos, con quita de intereses y de capital. Se firmó el pago de cuotas mensuales de 174.485.390 por 8 años entre los usuarios.

El despacho de comisión, evaluó que los socios residenciales pagarán (reajustable cada 6 meses) 2.075 pesos, 3,360 los residenciales T1G, los pequeños comercios (T2) 15.471 pesos y 149.797 pesos los usuarios de gran consumo eléctrico de la ciudad. Según la página oficial de la cooperativa, la entidad tiene 193.272 asociados, de los cuales 89.755 corresponde a los «socios activos».

El despacho en la Legislatura

El despacho en la Legislatura de Neuquén que se aprobó sin modificaciones, se buscará votar por la tarde y llegó al recinto con las firmas de los legisladores Luis Aquin, Carlos Alberto Coggiola, las diputadas Leticia Esteves y Soledad Martínez y el autor, Lucas Castelli.