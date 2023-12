Diego Ramello asumió su segunda gestión en Choele Choel

“Nos encontramos en la Isla 92, con el río Negro como telón de fondo y como testigo privilegiado de este acontecimiento que hoy estamos viviendo. Es parte importantísima de nuestra historia como comunidad, es la relación inseparable que tenemos con el agua del río Negro. Por eso hoy estamos haciendo este acto aquí, para poner en valor y potenciar al máximo aquello que nos define y nos da sentido de pertenencia: el agua”.

Diego Ramello al momento de tomar juramente en su segundo mandato como intendente de Choele Choel, a la vera del río Negro, en la isla de Choele Choel. Fue esta mañana, a las 9:30.

Con estas palabras asumió su segundo mandato el intendente de Choele Choele, Diego Ramello, en un acto marcado en varios momentos por la emotividad, la expectiva y la gratitud. “Quiero agradecer a todos los vecinos que nos acompañaron con su voto el 16 de abril de este año, ratificando este proceso de cambio que iniciamos en diciembre de 2019”, agregó esta mañana.

“Quiero decirles a los vecinos que eligieron otras expresiones políticas que éste va a continuar siendo el gobierno de todos los choelenses”, aseguró.

Con un importante marco de público en la costa del rio Negro juraron también los integrantes del Concejo Deliberante, del Poder de Contralor y los Secretarios de Área de la municipalidad de Choele Choel.

Solicitio a las nuevas autoridades que cada uno tendrá que realizar su aporte, sin egoísmos, desde el lugar institucional que la ciudadanía le asigno con su voto. Aspiro a que esta pluralidad de voces nos ayude a encontrar mejores respuestas, y que no se convierta en un obstáculo para el avance de nuestra ciudad. Dialogaremos con cada uno de los espacios de representación institucional, en la búsqueda de los acuerdos necesarios que nos posibiliten seguir en esta senda de crecimiento y progreso. Diego Ramello, al asumir su segundo mandato en el Ejecutivo de Choele Choel

Puso en valor la presencia en el acto de intendentes mandato cumplido: “esto ratifica el compromiso de nuestra dirigencia con la institucionalidad política y con el respeto a la voluntad popular”.

Luego felicitó “a cada uno y cada una de los concejales y revisores de Cuenta electos en representación de otros espacios políticos. Es nuestra intención trabajar de forma conjunta con la nueva composición del Concejo Deliberante y la Contraloría Municipal. Cada uno tendrá que realizar su aporte, sin egoísmos, desde el lugar institucional que la ciudadanía le asigno con su voto”.

Ramello (izq) también agradeció a quienes acompañaron la primer parte de su gestión, concejales, miembros del gabinete y a los vecinos y vecinas el permanente acompañamiento brindado a su gestión.

“Aspiro a que esta pluralidad de voces nos ayude a encontrar mejores respuestas, y que no se convierta en un obstáculo para el avance de nuestra ciudad. Dialogaremos con cada uno de los espacios de representación institucional, en la búsqueda de los acuerdos necesarios que nos posibiliten seguir en esta senda de crecimiento y progreso”, insistió.

«Que Choele Choel no se detenga»

“Tenemos la responsabilidad histórica de no volver a caer en los errores del pasado, y de buscar los puntos de encuentro para que Choele no se detenga”, acotó.

Sobre los concejales que terminaron su mandato admitió que “hemos tenido que trabajar en un contexto muy difícil. Pero más allá de las adversidades, quiero reconocer el aporte que cada uno de ustedes ha realizado para Choele. Sé que en muchas circunstancias no logramos ponernos de acuerdo o tuvimos posiciones divergentes. Pero tengo claro, y por eso lo digo públicamente, que cada uno de ustedes trabajó para lograr lo mejor para nuestra comunidad. Dedicaron tiempo y esfuerzo para hacer de Choele un mejor lugar para vivir”.

Diego Ramello junto a su familia, a quien le dedicó unos minutos para un agradecimiento especial.

En otro momento de su discurso se enfocó en las nuevas administraciones que este 10 de diciembre se iniciarán tanto a nivel provincial rionegrino como nacional. “Las elecciones ya pasaron, cada argentino se expresó libremente y su voluntad política ha sido respetada. Han quedado determinadas las diferentes responsabilidades políticas y de gobierno en cada lugar de la Argentina”.

Expectativas con los nuevos gobiernos provincial y nacional

Tanto a Alberto Weretilneck como a Javier Milei les dedicó unos párrafos. En lo referente a lo regional resaltó: “Para este momento tan excepcional que nos toca vivir a los argentinos no tengo dudas que tenemos en la conducción del gobierno de la provincia al mejor timonel. Su experiencia, su capacidad de trabajo y su permanente visión de transformar la realidad nos permiten visualizar un futuro mejor para nuestra provincia y, también, para nuestra ciudad. Confiamos plenamente en que Alberto nos va a conducir por un sendero de trabajo responsable, comprometido, equilibrado y con una perspectiva de futuro”.

«Siento orgullo de ser choelense. Saber que día a día estamos demostrando que somos capaces, que podemos hacer las cosas bien, que podemos destacarnos a nivel regional, provincial y nacional», dijo Ramello esta mañana al asumir su segundo mandato municipal.

Ramello tuvo palabras especiales para quien fue hasta hoy el presidente del Concejo Deliberante, Héctor Scortichini. “En lo personal, solo desearte lo mejor para vos “gringo”. Que sepas que siempre te voy a estar muy agradecido. Por el permanente e incondicional acompañamiento que me has brindado, principalmente, en los momentos de mayor incertidumbre y de mayor dificultad. Has sido un excelente compañero de ruta, y pilar fundamental, para mi crecimiento como intendente”.

Su familia recibió sus agradecimientos, como sus colaboradores más inmediatos y vecinos. A todos ellos les volvió a decir que “la humildad, la honestidad, la austeridad y el respeto seguirán siendo la guía de nuestras conductas públicas».

El futuro, de ahora en más: tranquilidad a la comunidad

Hizo un recorrido desde cómo encontró el municipio cuando inició su primer mandato -«con una falta de planificación integral de la ciudad»- a hoy. Comentado el contexto, subrayó que «mediante la recuperación administrativa, económica y financiera del municipio, generamos las condiciones políticas, técnicas y administrativas que nos permitieron anunciar y ejecutar un record histórico de inversión pública nacional, provicnial y municipal».

«Son obras que generan un avance importantísimo para nuestra ciudad», dijo. «No se trata solo de conseguir el financiamiento. Se trata también de optimizarlo. De dirigirlo y re-distribuirlo con el objetivo de tener un espacio público más eficiente, más inclusivo e integrador».

Ahora, el desafío, expresó, «es enfatizar y subrayar, los vínculos entre la inversión y la generación de oportunidades, laborales, comerciales y de emprendedurismo».

«Austeridad, transparencia, honestidad… valores permanentes»

«Con austeridad, con buena administración, con transparencia, con eficiencia, vamos a continuar y vamos a profundizar, la modernización, la recuperación técnica, administrativa y económica/financiera de un municipio al servicio del pueblo, que genere oportunidades, que sea transformador de la realidad y herramienta de desarrollo».

Y agregó mirando a los vecinos:

«Vamos a continuar impulsando los proyectos de la agenda urbana».

«Vamos a dar los debates que correspondan, en defensa de la necesidad de inversión pública, en defensa de la necesidad de concreción de proyectos estratégicos para el desarrollo del potencial productivo, turístico, de Choele y de todo el Valle Medio.

«Vamos a continuar los programas para garantizar el acceso a la tierra, a la regularización dominial.

«Vamos a darle continuidad a los programas de empleo para grupos vulnerables.

«Vamos a continuar potenciando el Festival de Folklore, la Isla 92 y el crecimiento turístico.

«Vamos a continuar con el acompañamiento permanente y sistemático, tanto a las instituciones como a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.

«El desafío sigue siendo el de comprender las limitaciones que han impedido que Choele pueda cumplir con el destino de convertirse en una de las principales ciudades de Rio Negro, y superarlas. El riesgo es el relegamiento, la postergación y la pérdida de oportunidades frente a otras localidades, la dependencia, en educación, en salud, en servicios. El camino que proponemos no tiene atajos», dijo casi al final del acto protocolar.

«Depende de nosotros mismos, de nuestro compromiso, de nuestra actitud, de nuestra perseverancia, de nuestro esfuerzo y de nuestra inteligencia», concluyó Ramello.