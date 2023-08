Elecciones en Bariloche: Pablo Chamatrópulos y su compromiso de “decir la verdad y convocar a todos”

El candidato a intendente de Sumamos por Bariloche, Pablo Chamatrópulos, quiere enfrentar a fondo la dificultad de acceso a la tierra y la vivienda que padecen miles de familias con una declaración de “urgencia habitacional”, un armado intersectorial para idear soluciones y la creación del banco municipal, previsto en la Carta Orgánica.

Aseguró que el Estado debe asumir un rol activo y “orientador” en esa materia y convocar a una “mesa de gestión”, de la que participarían propietarios, desarrolladores, arquitectos , inqulinos y organizaciones sociales para “establecer un diagnóstico y proponer medidas”.

Entre estas últimas, anticipó su voluntad de estimular el alquiler permanente con incentivos fiscales y también con “condonación de multas por alquiler turístico no registrado” a quienes pasen sus propiedades a locaciones de largo plazo. Al banco municipal lo proyecta como “un complemento que le falta a muchas familias” para obtener ayuda financiera orientada a la construcción, ampliaciones o para ingresar a viviendas de alquiler, cuando les resulta imposible pagar depósito, comisiones y mes adelantado.

Sobre la “urgencia” habitacional explicó que no corresponde declarar la “emergencia” porque eso sería “para un caso sorpresivo” y la actual crisis de Bariloche está lejos de serlo. La urgencia, dijo, servirá para agilizar los trámites y “evitar que duerman años” los expedientes de obra en las oficinas municipales, además de convocar a todas los sectores intereados y comprometerlos en una acción común en el tema del hábitat, “que es el más importante de la ciudad y el que más daña el cuerpo social”.

Chamatrópulos está convencido de que las preferencias de los votantes van a estar muy repartidas y que tiene chances de ganar, porque el 7,5% que obtuvo hace cuatro años es “un piso”, al que sumó desde entonces con su desempeño como concejal y con el metódico trabajo de recorridos barriales que le permitió visitar personalmente “unos 3.000 hogares”. “Tenemos una carta de presentación ante la ciudadanía que es muy potente”, aseguró.

También confía en sacar rédito de la confluencia de partidos que logró reunir detrás de su candidatura. Además de su propio sello Podemos, lo acompañan Compromiso Cívico y Social y el partido Sur, fundado hace 20 años pro el ex intendente Alberto Icare.

Chamatrópulos sabe que el futuro gobierno deberá abordar sin demora otro tema caliente como el transporte urbano. “Hoy el servicio es pésimo y es la principal razón por la que se llenan las calles de vehículos particulares -observó-. Esa lógica hay que cambiarla”.

Apuesta a profundizar su plan (ya aprobado hace pocos días por ordenanza) destinado a abaratar el costo del boleto para los residentes, y recargar a los turistas, además de establecer controles estrictos para mejorar la calidad de la prestación de Mi Bus.

El candidato de Sumamos por Bariloche criticó la actual obra inconclusa de la avenida Bustillo, que prevé ensanches parciales y dársenas entre los kilómetros 0 y 4.

En su opinión “es necesario reconvertirla en una avenida de doble vía, hasta Llao Llao. Se puede hacer, hay que empezar a pensar la ciudad a 50 años. Basta de corto plazo. Decir que no se puede es una resignación absurda. Desafío a un ingeniero o a un urbanista a decir que no se puede. Donde parece que el ancho no da es porque los frentistas invadieron. La ruta debe recuperar el ancho original”.

En relación con el vertedero de residuos, dijo que el futuro gobierno deberá “cerrarlo y remediarlo” y se mostró de acuerdo con marchar hacia un vertedero regional, pero no con una planta de acopio y compactación de la basura en el parque tecnológico, como propone el oficialismo. Señaló que hay tecnologías disponibles para efectuar una separación eficiente y para generar aprovechamientos eléctricos con el material orgánico. “El resto se procesa y reutiliza, por ejemplo en la conformación de bloques aptos para la construcción”, agregó.

La estrategia de confrontar con el oficialismo

Chamatrópulos intuye que la dispersión entre 12 candidatos a intendente puede jugar en contra de fuerzas vecinales como la suya y desde lo discursivo eligió forzar un despeje del terreno y subirse al ring directamente con el oficialismo de Juntos Somos Río Negro.

En su tarea en el Concejo intensificó las críticas dirigidas a la actual gestión del intendente Gennuso, contra algunos de sus funcionarios, y también apunta sus dardos de campaña hacia la gobernadora y candidata de JSRN para Bariloche, Arabela Carreras.

Chamatrópulos fue de los más activos denunciantes de las políticas de promoción turística que aplica el Emprotur y del gastos de viaje personales con fondos públicos que realizó el secretario de Turismo Gastón Burlón.

“Podemos ser competitivos y vamos a demostrarlo, porque le decimos la verdad a la gente -aseguró-. Si somos electos vamos a convocar a todos. Bariloche tiene mala praxis dirigencial desde hace muchos años”.

A la hora de citar ejemplos afinó la puntería: “así como en la provincia compran un avión para que viajen los políticos y lo disfrazan de avión sanitario, en la ciudad viajan a Europa y alquilan autos, compran un traje o un teléfono y después acomodan las cosas, pero no solucionan los problemas de la gente”.

En referencia a la economía del municipio, dijo que “la primera injusticia es lo que le adeudan a Bariloche” y sostuvo que la ciudad “debería recibir muchos más recursos de coparticipación, debería recibir lo recaudado por las patentes, y no hay ninguna acción para reclamar eso”.

Dijo también que el municipio “necesita revisar su matriz de gastos” y propuso recortar en planta política (de 160 la bajaría a menos de 100), “en viajes innecesarios, en alquileres y en publicidad institucional”.