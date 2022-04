Se complica la paritaria con los municipales de Bariloche

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Bariloche (Soyem) volvió a rechazar la oferta salarial de sumas fijas no remunerativas que propuso el gobierno del intendente Gustavo Gennuso en paritaria y anunció una movilización para hoy que motivará la retención de tareas en las primeras horas de la mañana.

En una asamblea multitudinaria la semana pasada el Soyem había definido no bajarse de una exigencia del 46% de aumento hasta septiembre y consecuentemente rechazó los 6.000 pesos no remunerativos para abril y mayo. El viernes el Ejecutivo mejoró la oferta con un planteo de 12.000 pesos de suma fija, no remunerativa, que tampoco el sindicato aceptó.

El gobierno de Gennuso desde hace años mantiene una propuesta habitual de otorgar sumas fijas igual para todas las categorías que pasan al básico varios meses más tarde. Pero la conducción actual del Soyem, que ingresó en noviembre, con Brenda Morales a la cabeza, no está de acuerdo con esa modalidad y volvió a convocar a las bases en masivas asambleas donde se definen las exigencias.

Soyem consideró como “una miseria” la última propuesta de Gennuso y convocó para hoy a las 8 a todos los trabajadores municipales frente a la sede gremial de la calle Gallardo, a pocos pasos del corralón municipal, y desde allí marcharán al Centro Cívico.

La movilización implicará una retención de tareas en las oficinas públicas municipales y en los distintas áreas de calle. En la asamblea anterior no descartaron llegar a un paro si continúa alejada de sus pretensiones la propuesta del Ejecutivo.

Hoy los municipales, que ascienden a 2.000 trabajadores, llevarán la consigna “por sueldos dignos, el pase a planta permanente y mejores condiciones laborales”.

El pase a planta permanente que reclama el gremio como condición atada a los salarios es la concreción de un proceso que el Ejecutivo inició en diciembre, que beneficiaría a 400 empleados contratados, pero que se frenó por no salir el nuevo escalafón municipal, que trabajó el Ejecutivo con la conducción anterior de Soyem y que la actual mesa directiva cuestiona.

Desde el Soyem advierten que podrían endurecer sus posturas, según el reclamo de las bases, y “llevar los camiones al Centro Cívico”, en una posición más aguerrida que la que mantuvo el sindicato en los últimos años.