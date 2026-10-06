Avenida Mosconi en Neuquén: la votación por el nuevo nombre seguirá abierta hasta diciembre

Al finalizar la votación, un escribano certificará el proceso y dejará constancia de la cantidad de votos registrados. Foto: Emiliano Ortiz.

Más de 60.000 personas ya participaron de la votación para elegir el nuevo nombre de la Avenida Mosconi de Neuquén. El plazo fue extendido por cuarta vez y permanecerá abierto hasta los primeros días de diciembre.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Luciana De Giovanetti, secretaria municipal de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, detalló cómo seguirá el proceso y qué medidas se implementarán para garantizar la accesibilidad universal en la nueva traza.

Terminar el año con la ordenanza del nuevo nombre

De Giovanetti adelantó que «llevamos más de 60.000 votos que hacen a la elección del nombre de la Gran Avenida. Entonces, entendimos que a mayor participación, mayor legitimación en cuanto al nombre«.

Al finalizar la votación, un escribano certificará el proceso y dejará constancia de la cantidad de votos registrados. Esa actuación notarial será el respaldo documental del proyecto de ordenanza que el Ejecutivo enviará al Concejo Deliberante.

«Sabemos que el Concejo Deliberante tiene un receso, la idea es antes de que finalice el periodo de sesiones poder enviar el proyecto de ordenanza para que terminemos el año con la ordenanza que determina el nombre de la Gran Avenida«, precisó.

Agregó que «el proyecto de ordenanza lleva otro artículo más que establece que las colectoras, que pasan a ser grandes veredas, preserven su nombre pero adicionándole peatonal. Es decir, peatonal Lastra, peatonal Perticone, peatonal Félix San Martín, y peatonal Planas«.

Explicó que la medida buscará que quienes tienen sus domicilios, empresas o comercios sobre las colectoras no deban modificar su documentación.

La votación está disponible en el sitio web oficial de la Municipalidad para mayores de 16 años que residan en Neuquén capital. Allí se puede elegir entre los 10 nombres propuestos por los frentistas o proponer uno nuevo, siempre que no haga referencia a una figura política.

Avenida Mosconi: «un corredor accesible, seguro e inclusivo»

«La nueva avenida va a constituir un corredor urbano accesible, seguro e inclusivo. Que permita a todas las personas desplazarse y utilizar el espacio público con la mayor autonomía posible«, afirmó la funcionaria.

En esa línea, destacó que «los principales aspectos de la accesibilidad tiene que ver con que va a tener veredas muy amplias, incorporando las rampas con las pendientes adecuadas debidamente este identificadas«.

«También se prevé la accesibilidad para las personas con discapacidad visual incorporando las baldosas podotáctiles en gran parte de la vereda. Pueden ir tocando con el bastón esa baldosa que cambia el diseño cuando llegás a la proximidad de un cruce de calle«, resaltó.

Y agregó: «va a estar previsto la reserva de estacionamiento para las personas con discapacidad, debidamente este identificado con la cartelería necesaria para garantizar que tengan un estacionamiento cerca».

Remarcó que las habilitaciones no significan que la accesibilidad está garantizada, sino que «la habilitación es parcial y tiene que ver con la ejecución de la obra. No es un tramo finalizado ni certificado por la empresa que hace la obra».

«Vamos a poder evaluar y garantizar la accesibilidad en el desarrollo de toda la traza de la Gran Avenida una vez que la obra esté finalizada«, confirmó.