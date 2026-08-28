Semáforos con IA: así funciona el primer corredor inteligente de Neuquén

La iniciativa contempla la actualización progresiva de las 338 intersecciones de la ciudad. Foto: gentileza.

Neuquén ya cuenta con su primer corredor con semáforos inteligentes. La municipalidad inauguró este viernes el sistema en las avenidas Leloir y Doctor Ramón como parte de un plan de modernización de la red semafórica de la ciudad.

La iniciativa contempla la actualización progresiva de las 338 intersecciones de la ciudad mediante herramientas digitales de gestión adaptativa.

Semáforos con IA: priorizar las calles con mayor demanda

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, indicó: «Hoy ya ponemos en funcionamiento de manera formal nuestra primera troncal inteligente en a base a esta colocación y actualización de nuestros sistemas semafóricos, cámaras y cartelería vial dinámica«.

Detalló que la intervención incluyó la colocación de nuevos controladores, cámaras lectoras de flujo, cartelería vial dinámica y señalización tanto horizontal como vertical.

La incorporación de Inteligencia Artificial (IA) a los semáforos permitirá detectar la carga vehicular en tiempo real para modificar automáticamente los ciclos de luz verde y priorizar los carriles con mayor demanda.

En esa línea, el subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público, Walter Honorio, explicó que «este sistema está compuesto por pantallas informativas que van analizando flujo vehicular en cantidad, si pasa algún siniestro, si hay alguna emergencia, todo se puede plasmar en estas pantallas«.

La tecnología instalada mide la densidad del tránsito de forma constante y ajusta la sincronización de la onda verde según el volumen detectado, superando el viejo esquema de tiempos fijos.

El corredor de Leloir y Doctor Ramón fue elegido para el debut del sistema por ser uno de los trayectos más transitados del mapa urbano, utilizado diariamente por miles de automovilistas locales y vecinos provenientes de ciudades aledañas.

La infraestructura se vinculará con el Centro de Información Urbana, ubicado en la ETON, donde el personal técnico visualizará las imágenes captadas por las cámaras y supervisará el estado de cada cruce.

Además del ajuste de los semáforos, los paneles led informativos ofrecen indicaciones precisas a los conductores, adaptando sus mensajes a la cercanía de establecimientos escolares o imprevistos sobre la calzada.

Previo a la instalación del nuevo sistema, el Observatorio Vial realizó relevamientos, mientras que arquitectos y técnicos de la Dirección General de Semáforos recorrieron la ciudad para definir los puntos estratégicos de medición.

Rueda Cáceres anticipó cuáles serán los siguientes sectores a intervenir: «la que ya está anunciada es la Avenida Moscon. No solamente en la parte que está en obra va a tener este sistema, sino en la que todavía no lo está porque necesitamos recopilar los datos del flujo vehicular«.

Y agregó: «después, en base a esos datos, seguramente estemos trabajando en Jujuy, Salta, San Martín y Belgrano».