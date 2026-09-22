Más $30.000 millones para la obra de Acceso Norte: el municipio de Neuquén busca inaugurar este año

Con una inyección de fondos propios que supera los $30.000 millones, la municipalidad pisó el acelerador en la obra del Acceso Norte y confirmó que la red de nuevos puentes estará operativa antes de que brinde el 2027.

Aunque los plazos del pliego original fijaban el corte de cintas recién para mayo o junio del año próximo, el ritmo en el terreno permitió adelantar la inauguración.

El intendente Mariano Gaido ratificó que el esfuerzo operativo de las constructoras apunta a habilitar el distribuidor vial en diciembre, financiando la totalidad de la estructura de hormigón sin tomar un solo peso de deuda.

«El plan de obras que tiene la ciudad de Neuquén es el único de los 2.500 municipios del país que tiene esta inversión», remarcó Gaido, marcando un fuerte contraste con el freno a la obra pública nacional y apostando a consolidar su modelo de «ciudad de los 15 minutos».

El fin del embudo: cómo funcionará el nuevo distribuidor

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, puso el foco en el alivio logístico inmediato que significará la apertura. Hoy, el nodo de la avenida Raúl Alfonsín se transforma en una trampa de asfalto en las horas pico, soportando el ingreso diario de 80.000 vehículos que llegan para trabajar, estudiar o ir a los hospitales.

Para desarmar ese nudo, el nuevo esquema de circulación funcionará en tres niveles y derivaciones:

Por abajo (Calle Salta): la arteria pasará a nivel subterráneo, cruzando por debajo de los dos puentes principales para agilizar el tránsito pasante.

la arteria pasará a nivel subterráneo, cruzando por debajo de los dos puentes principales para agilizar el tránsito pasante. Por arriba (Avenida 9 de Julio): los conductores que ingresen a la ciudad podrán acceder directamente al centro por la parte superior del puente principal.

los conductores que ingresen a la ciudad podrán acceder directamente al centro por la parte superior del puente principal. La rampa a Jujuy: un segundo brazo derivador conectará el flujo vehicular directamente hacia la calle Jujuy, atomizando la carga de autos que hoy satura el corredor.

Hormigón y drenajes: qué falta para terminar

El esqueleto de la obra ya domina la fisonomía del acceso. El secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, detalló que el puente principal que conecta con la calle 9 de Julio ya tiene el hormigonado y el tensado de cables 100% finalizado. En paralelo, la rampa hacia Jujuy tiene todo el hierro armado y el encofrado listo para recibir el cemento en menos de diez días.

Un dato técnico clave para la zona es el manejo del agua subterránea. El Ejecutivo confirmó que todo el sistema pluvial ya está terminado. Los operarios instalaron drenes especiales para captar las napas y conducir el agua de forma segura hacia los caños troncales, evitando futuras roturas del pavimento.

Mientras el puente toma su forma definitiva en las alturas, a nivel del suelo las máquinas ya alcanzaron la cota necesaria en la calle Salta y esta semana comenzarán a armar los moldes para los cordones cuneta.