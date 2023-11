Si te robaron o perdiste el carnet de conducir, en un día te la podrían devolver sin turno en Neuquén

El Concejo Deliberante de Neuquén tiene en carpeta un proyecto de ordenanza para crear el «servicio de gestión exprés» de la licencia nacional de conducir. Lo pueden tramitar en 24 horas y sin turno previo, quienes hayan realizado un cambio de domicilio y el mismo deba ser actualizado en el carnet y quienes lo perdieron, les fue robado o se les destruyó. También se incorpora a este beneficio a aquellos turistas que teniendo credencial nacional habilitante para conducir otorgada por otra jurisdicción y que estando de paseo en la ciudad de Neuquén se les perdió, fue rodaba o se les arruinó.

La propuesta, impulsada por el bloque de concejales del Movimiento Popular Neuquino, obtuvo ayer despacho favorable de la comisión de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos, presidida por la edil oficialista, María Victoria Fernández. Llegará al recinto para tomar estado parlamentario en la próxima sesión del cuerpo y será tratada para su aprobación en el encuentro siguiente.

Para acceder a este «servicio de gestión exprés, la persona que lo solicite deberá cumplir con los requisitos específicos exigidos para cada categoría de licencia y abonar el valor diferencial previsto en la presente norma», se detalla en el proyecto. El monto a pagar será el equivalente al 200% del monto resultante de la suma entre arancel general por gestión de licencia y el monto aplicado por cada año de vigencia de la ordenanza Tarifaria.

La posibilidad que otorga esta propuesta es que el trámite pueda realizarse en 24 horas y sobre todo «sin turno previo, lo que agiliza la resolución del problema de no contar con el carnet». Pero quienes lo soliciten no están exentos de cumplir con determinados requisitos. Deberán tener DNI con domicilio en la ciudad de Neuquén, presentar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, realizar y aprobar el apto psicofísico, no encontrarse en el Registro de Deudor Alimentario (ley provincial 2.333 ni en el Registro de Violencia (Ley 3.233), exigencia que fue incorporada en abril de este año. Además, deberán demostrar que no tiene deuda por patente de rodado.

El artículo tercero regula la posibilidad de «reimpresión de la licencia nacional de conducir por cambio de domicilio» dentro del ejido de la capital neuquina. En este caso el vecino solicitante obtendrá una copia igual con el domicilio actualizado, «iguales datos y plazo de vencimiento que la originalmente expedida».

«Las reimpresiones por cambio de domicilio se podrán realizar en un plazo de 90 días corridos desde el

cambio de domicilio efectuado. Para iniciar el trámite de reimpresión, la persona solicitante deberá presentar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CeNAT) y manifestar con carácter de declaración jurada que no se encuentra alterada o modificada su aptitud psicofísica», se establece en el proyecto.

Aquellos que perdieron su licencia, les fue robada o se les destruyó podrán solicitar también el trámite exprés para su reimpresión, la que se realizará con el mismo plazo de vencimiento de la que la tenían. Deberán solicitarla en un plazo de 90 días corrido desde el hecho y tendrán que presentar la denuncia policial correspondiente. Se les exigirá además, presentar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito y manifestar con carácter de declaración jurada «que no se encuentra alterada o modificada su aptitud psicofísica, como así tampoco ninguno de los datos consignados respecto de la habilitación original».

La propuesta que será incorporada en el orden día de la próxima sesión del Deliberante para que tome estado parlamentario, determina en su artículo séptimo que si un turista que estando de visita en la capital neuquina pierde, le roban o por alguna razón se le destruye su licencia nacional de conducir; también podrá acceder al trámite en 24 horas en las sedes de emisión de esta ciudad.

Para estos casos rigen las mismas condiciones exigidas para los residentes neuquinos, los certificados de antecedentes viales, denuncia policial y declaración jurada para demostrar que está en condiciones psicofísicas de conducir un vehículo.

El costo del trámite exprés se incrementa en esos casos un 200%, tal como sucede cuando un ciudadano solicita en los Registros Civiles gestionar su documento nacional de identidad en 24 horas.

Registro de violencia familiar y de género



En abril de este año, el intendente Mariano Gaido emitió la resolución 06 que establece la obligatoriedad de solicitar a toda persona que requiera habilitar o renovar su licencia nacional de conducir en el ejido de la capital, el certificado de no estar inscripto en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género, en consonancia con la ley 3.233.

La norma establece que un juez de oficio o a solicitud de un fiscal, debe ordenar la inscripción de las personas que hayan sido condenadas por sentencia judicial firme por las causales de violencia familiar o de género, las que hayan incumplido las medidas preventivas urgentes, restrictivas o cautelares ordenadas en un proceso judicial y las que no cumplieron con los tratamientos terapéuticos ordenados en un proceso judicial.

«Los inscriptos en el Registro no pueden acceder a habilitaciones, concesiones, licencias o carnés de cualquier tipo (incluye la licencia para conducir) o permisos», determina la ley provincial. Tampoco pueden ser candidatos a cargos electivos, ser designados funcionarios públicos, proveedores o contratistas del Estado, ejercer la docencia ni formar parte de las fuerzas de seguridad».