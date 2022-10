Suspenden la emisión de licencias de conducir en Regina por falta de insumos

La Dirección de Tránsito informó que no cuenta con los materiales para imprimir las licencias de conducir. (Foto Néstor Salas)

Por no contar con los insumos necesarios para la impresión de las licencias nacionales para conducir, el municipio de Regina anunció que se suspendió emisión de los mismos hasta tanto la Agencia de Nacional de Seguridad Vial envíe los elementos necesarios.

No obstante, se indicó que se continúa con la toma de exámenes y otros trámites que deben realizar las personas para obtener la licencia.

El principal problema radica que uno de los elementos utilizados para la impresión de los carnés, son láminas plásticas, cuyo ingreso al país se encuentra demorada. Se prevé que a partir de la semana próxima podría comenzar a normalizarse el envío.

Mario Figueroa, a cargo de la Dirección de Tránsito y Protección Civil del municipio detalló que, si bien desde el municipio se realizaron pedidos para la provisión de los insumos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial no envió los materiales.

“Los insumos que faltan son las láminas que cubren el plástico de la licencia de conducir. Sin esa lámina, no se pueden imprimir”, indicó el funcionario. Agregó que “quien debe proveer esos suministros es la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero hasta el momento no proveyeron, pese a solicitarlos el 8 de setiembre. Todo el equipamiento informático y los insumos son provistos por la Agencia Nacional, pero hasta el momento no los envían, pese a los reiterados reclamos de nuestra parte”.

Por otra parte, explicó que ante los pedidos de provisión de insumos “Nación argumenta que la demora se debe al método de importación; no están ingresando materiales desde el exterior. Indicaron que los materiales están parados en la Aduana esperando ser liberados. Estiman que la semana próxima puede llegar a ingresar el material para solucionar la provisión de insumos”.