Tras el desmoronamiento, se habilitó el tránsito en la Costanera de Bariloche

Tras la reparación del desagüe pluvial que se salió de cauce a principios de julio, el área de Tránsito de Bariloche habilitó la circulación por ambos carriles de la avenida 12 de Octubre, entre Ruiz Moreno y Sarmiento, para evitar el caos vehicular en la zona.

El 3 de julio pasado, el colapso de un pluvial en la avenida Costanera provocó un hundimiento del suelo. Semanas atrás, se había producido otro desmoronamiento en la vereda.

La obra en el sector, a cargo de Vialidad Provincial, obligó a romper el asfalto y los trabajos se prolongaron hasta la semana pasada.

“El municipio aportó la maquinaria, los camiones y el traslado de materiales desde la cantera. Vialidad Provincial puso la logística, la supervisión y los 36 metros de caño de 1200, que cuestan alrededor de 16 millones de pesos. Con sus ingenieros armaron la logística. Fue necesario desviar el curso del agua hacia el cañadón viejo y después, rellenamos“, especificó el secretario de Obras Públicas de Bariloche, Eduardo Garza.

El secretario de Tránsito de Bariloche, Daniel Pincheira, destacó que “ahora, habrá que esperar que pase la veda invernal para poder asfaltar ese tramo de la costanera“. “Está transitable con precaución por los pozos que generan los autos en el ripio“, dijo el funcionario municipal.

Garza reconoció que luego de rellenar el sector, decidieron habilitar el tránsito porque la circulación vehicular era caótica. “Para que se mantenga transitable, una máquina lo pone en condiciones tres veces por día. Estimamos que el pavimento recién se podrá hacer en septiembre porque en este momento, el relleno está muy húmedo. Hasta no tener certeza de que no se va a hundir no podemos avanzar con el pavimento“, dijo.