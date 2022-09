Una capital inclusiva y diversa

“Esta ciudad y la gente que me rodea me dan la oportunidad de demostrar que puedo dar más de mi misma”, asegura Dayana, actual subsecretaria de Diversidad. (FOTO: Archivo)

Hoy, como todos los días de mi vida, cuando me despierto siempre miro hacia arriba y agradezco un día más de vida. No ha sido sencilla, para ninguna mujer trans lo es, pero esta provincia me ha brindado oportunidades soñadas.

Descubrí que era feliz cuando desde muy chica me encontré conmigo misma y, sin importarme el qué dirán, decidí hacer un cambio y comenzar a vivir mi vida como mujer de la manera en la que mi corazón y mi ser completo lo sentían: como Dayana Priscila Esmeralda Torres. Obviamente no fue fácil dar este gran paso de transitar mi género autopercibido, así como no lo ha sido para muchas de nosotras, pero hoy soy feliz y creo firmemente que los sueños se hacen realidad.

Toda mi vida ha transcurrido en la ciudad de Neuquén, en la que aprendí a ser, a relacionarme y jamás bajar los brazos. Muchas veces fui discriminada en el barrio en el que vivo, La Sirena, pero luego de algunos años, después de conocerme y saber cómo soy, un día mis vecinos me pidieron perdón por todo lo que tuve que padecer en aquellos años oscuros. No me iría de esta ciudad por ninguna razón, acá tengo mi circulo de afectos, trabajé y trabajo, me formé y sigo eligiéndola como mi lugar en el mundo.

Para las personas trans siempre existen infinidad de obstáculos. Mil veces me caí y mil veces me volví a levantar. Terminar el secundario en la misma secundaria que hace 10 años me expulsó por sentirme mujer fue un desafío y una batalla que pude ganar. No sólo finalicé mis estudios en el CPEM 21 también fui honrada como abanderada por mi esfuerzo y dedicación.

Entendí que podía hacer mucho para cambiar mi vida y dignificarla y también la de muchas compañeras trans. Gracias a la inspiración de Claudia Pía Baudracco comencé a militar por nuestros derechos en Neuquén. Hoy soy presidenta de la Mesa por la Igualdad Neuquén, trabajo en la subsecretaría de Diversidad de la Provincia del Neuquén como directora de Políticas por la Igualdad, trabajando cada día por una sociedad más igualitaria, inclusiva y respetuosa de los derechos LGBT+.

Esta ciudad y la gente que me rodea me dan la oportunidad de demostrar que puedo dar más de mi misma. A las mujeres trans nos falta que nos den oportunidades, no es mucho lo que pedimos. Por eso también es que realizo mi militancia, para construir otra ciudad mejor en la que todxs tengamos acceso a trabajos dignos y a la salud. Nada más ni nada menos que acceder a derechos humanos esenciales.

Por Dayana Priscila Torres. Mujer trans, activista