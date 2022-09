Una leyenda del beach handball

Neuquén se ha ganado mi cariño desde la primera vez que puse un pie en sus bardas. Este lugar trae consigo un aroma a hogar, a familia, a raíz. Un lugar donde aprendí sobre compromiso, compañerismo y por sobre todo a disfrutar.

A los 7 años mis papás me acercaron al club Alta Barda para iniciar una búsqueda no muy larga que me llevaría a encontrar mi pasión: el beach handball. Comencé con natación, mucho cloro para mi. Seguido agarré mis primeros rollers y fui por patín carrera más el viento frío me alejó dejándome con otitis. Un poco sola y desanimada ya, me fui acercando a la cancha techada donde se encontraba mi profe de educación física, Maxi Stillger, y un grupo de amigas de la escuela con quien empecé a conocer lo que se sentía conectar en equipo y familiarizarme con una pequeña pelota. Tras un tiempo de competir en el indoor durante el año escolar, me llega una propuesta de Julián Huaiquilaf, amigo y árbitro de la liga de handball neuquina, y me invita a salir de esa cancha techada para descalzarme e ir a la arena del Pellegrini, a principios del verano de 2015.



Ahí conocí una mezcla hermosa de competencia, sol, música y mucha diversión.

Me empezaba a gustar cada vez más, quería que dure más que solo el verano. Fue ahí cuando viajamos por primera vez y conocí a Leticia Brunati, formadora de la selección Argentina y apasionada del beach handball, quien no solo me transmitió sus conocimientos de este deporte si no que también me dejó muchas herramientas para el camino y para la vida.



En 2016 tuve mi primer roce internacional perteneciendo al seleccionado argentino y a su vez también mi primera derrota, fue entonces cuando me di cuenta de lo que amaba esta disciplina, por lo mucho que me devastaron los resultados. Por fortuna, continuaba mi desarrollo. Pasaba mis veranos en Neuquén y el beach handball venía a mi. Una de las pocas ciudades que desde hace mucho tiempo ya es sede de los torneos más concurridos de la Patagonia y de Argentina.



La pasión empezó a crecer y más y más jugadores de toda la provincia compartíamos veranos enteros a puro beach handball. Se formaban equipos y muchos se inventaban nombres ingeniosos. Así fue como surgió “Fly summer” con quien participábamos de torneos como los que se realizaban en Gatica al fondo y en el lago Pellegrini hasta que luego pasábamos veranos enteros adentro del campus de IFES. No hacía falta viajar muy lejos para conseguir un pedazo de arena para entrenar, ya que Gustavo Millet la acercó para nosotros. Así fue como se le empezó a dar forma a “IFES Fly summer”. Más y más jugadores se acercaron y así se formaron equipos femeninos, masculinos con divisiones A y B, de las cuales actualmente la rama femenina es tricampeona nacional y los chicos bicampeones. Pasábamos el tiempo compitiendo y disfrutando junto a nuestras familia y amigos, celebrando los logros con un gran asado.



A su vez representamos a la provincia de Neuquén en varias oportunidades y con la ayuda del Ministerio de Deportes de la ciudad lográbamos no tan solo estar presentes en los torneos si no también cranear proyectos juntos para seguir expandiendo el beach y llegando cada vez a más bocas.



¡Mi Neuquén querida! Me siento tan afortunada de haber tenido la oportunidad de crecer y formarme para representarte como hoy lo hago. Quiero siempre dejarte en lo más alto… como aquella ceremonia al final de los Juegos de la Juventud 2018 donde la bandera argentina estaba en el asta más alta y flameaba de alegría. Siempre orgullosa de ser neuquina. Neuquén país, país.

Por Gisella Bonomi. Atleta Olímpica