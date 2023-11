Una nueva aplicación de viajes desembarca en Bariloche, pero el proyecto que regula está trabado

Tras la polémica por el desembarco de la aplicación de viajes Uber en Bariloche, los inspectores de tránsito detectaron una camioneta de Cabify que busca incorporar conductores. En esta ocasión, fue infraccionada por publicidad.

Más allá de la infracción, preocupa la inminente llegada de aplicaciones sin una regulación concreta en la ciudad. El proyecto de ordenanza que diseñó el Ejecutivo Municipal para reglamentar las plataformas electrónicas de servicios de transporte, alojamiento y delivery, entre otras, luego de las protestas de taxistas y remiseros, quedó trabado en el Concejo Municipal.

«No tuvo quórum en la comisión de Tránsito y Transporte y no se trató más«, admitieron desde el Concejo Municipal. Mientras tanto en el Ejecutivo Municipal consideraron que ellos cumplieron con su parte y «la posta quedará al gobierno entrante».

«Cabify no está funcionando, pero la empresa plantea que quisiera entrar en funcionamiento a partir del 4 de diciembre. Volvemos a lo mismo: no tenemos reglamentadas las aplicaciones en Bariloche y por ende, no estarían autorizadas«, explicó Daniel Pincheira, secretario de Tránsito y Transporte.

Dijo que hoy, los inspectores están atentos a los autos que trabajan, vía aplicaciones, en el aeropuerto y la terminal de ómnibus. «Si se detecta un vehículo que no está habilitado, se secuestra. Acabamos de otorgar un número importante de licencias de taxis y remises para mejorar la falta de servicio», señaló el funcionario y consideró que las aplicaciones constituyen una «competencia desleal«.

Respecto al proyecto de ordenanza para reglamentar las aplicaciones, el concejal oficialista Carlos Sanchez reconoció que «no hubo mucho interés en seguir tratando el tema». «La postura del Ejecutivo era regular. Pero al trabar el tratamiento, lo que se hace es que esas aplicaciones sigan funcionando. Las aplicaciones van a funcionar estén reguladas o no», advirtió.

Consideró que el objetivo del proyecto es «poner condiciones. Hoy un chofer de Uber no tiene un carnet profesional y no sabemos en qué condiciones están los vehículos. Claramente no tienen las mismas condiciones que hoy exigimos a cualquier tipo de transporte público».