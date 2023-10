Viedma conmemora 50 años como capital de Río Negro

En un acto que reunió a autoridades locales y residentes, la ciudad celebró hoy el 50 aniversario de su declaración como capital de la provincia de Río Negro.

El 20 de octubre de 1973, la ley N° 852 fue votada de forma unánime, otorgando a Viedma el estatus de capital provincial, un hito que marcó el destino de la ciudad.

Este aniversario no es el único motivo de celebración en octubre para Viedma, la historia de la ciudad está marcada por otros dos momentos clave: su designación como capital del Territorio Nacional de la Patagonia, en octubre de 1878 y su posterior nombramiento como capital del Territorio Nacional de Río Negro, el 24 de octubre de 1882.

En el evento, se leyeron cartas enviadas por el gobernador electo, Alberto Weretilneck, y por la actual mandataria Arabela Carreras, quienes no estuvieron presentes.

Previo al comienzo del acto central, se visualizo un vídeo que narró como Viedma se constituye en la capital de todos los rionegrinos. Foto: Marcelo Ochoa.

En la conmemoración, Pesatti, agradeció a tres exlegisladores, quienes fueron honrados con las llaves de la ciudad en agradecimiento por su contribución: José Antonio Sánchez, en nombre de su padre Juan José Sánchez, recibió una de las llaves, mientras que las otras dos se entregaron a familiares de Dante Scatena y a Nelsón Echarren, quien voto la trascendente ley N° 852.

El exlegislador Echarren contó «tengo mucha emoción sobre todo porque 50 años no son pocos y de los legisladores que votaron esa ley quedan muy pocos, fue una época de grandes dificultades porque no había un acuerdo sobre la capital, cuando se puso la capital original en 1957 tampoco hubo acuerdo, y se le refirió a la legislatura y me toco a mi fundamentar la ley que había presentado Dante Scatena».

Áurea Valenzuela y Luis León, bailaron el tango ciudad de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

«Creo que Viedma debería tener un cupo de dirigentes políticos mas importantes como tenía en esa época, y que ahora me parece que esta faltando, hay una generación que esta entrando a la vida de Río negro y que tiene que ocupar un lugar importante para poder participar de la vida institucional de la provincia» finalizó el exlegislador.

Pesatti agrego que «es un día muy importante para la provincia porque con la primera legislatura sin ningún tipo de partido político proscritos, se logró organizar el estado provincial que había tenido una primera etapa durante la discusión de la constitución del año 1957, donde los convencionales no pudieron ponerse de acuerdo respecto al lugar de residencia de las autoridades de la provincia, a raíz de eso dejaron previsto en la constitución que será la legislatura la que deberá resolver la capital de la provincia, allí se acordó que Viedma era el lugar donde debían residir las autoridades, así se dicta la ley 852 que la promovió el legislador Scatena y que fue promulgada por el gobernador Franco con su gabinete de ministros».

Placa en homenaje del gobierno de Viedma, en la conmemoración de los 50 años de la capitalid. Foto: Marcelo Ochoa.

Expreso que «es una fecha muy significativa para la provincia porque habla de la capacidad que tienen los rionegrinos de resolver las diferencias y los desencuentros con acuerdos democráticos como los que quedan plasmados en el día que recordamos hoy».

El acto fue presidido por el Intendente Pedro Pesatti, junto al juez del STJ, Sergio Ceci; los ministros Mariano Ferrari (Gobierno) y Betiana Minor (Seguridad), y la Defensora del Pueblo, Adriana Santagati, entre otros funcionarios.