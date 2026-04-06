Viedma mantiene la conexión con El Cóndor: cómo es el servicio de combis y cuáles son los horarios

Desde este lunes 6 de abril volvió a funcionar el servicio de combis que une la ciudad de Viedma con el balneario El Cóndor, según informó la Municipalidad de Viedma.

La reactivación del transporte responde al esquema habitual fuera de la temporada de verano, con el objetivo de sostener la conectividad entre ambos puntos y acompañar la dinámica de los meses de menor circulación.

Recorridos y tarifa

Desde el municipio indicaron que «los recorridos se mantienen sin cambios respecto a los que se utilizaron durante el verano», lo que permite conservar la conexión habitual entre la capital rionegrina y la villa marítima.

El valor del pasaje continúa en 3.600 pesos, mientras que el sistema de pago sigue siendo a través de la tarjeta Viedma Te Lleva, con la opción de abonar también mediante código QR.

Días y horarios

El servicio funcionará de lunes a sábados. Desde Viedma las salidas son a las 7, 15 y 19:30, mientras que desde El Cóndor parten a las 7:45, 15:45 y 20:45.

Valor confirmado $3.600 es el costo del pasaje entre la capital provincial y la villa marítima.

Además, durante el fin de semana se mantuvieron las frecuencias que se venían utilizando en verano, previo a la implementación de este nuevo esquema.