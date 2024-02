Volverá el colectivo con el subsidio de los dos municipios de Cutral Co y Plaza Huincul

Se firmó el convenio entre la cooperativa El Petróleo y el municipio de Cutral Co (Foto: Andrea Vazquez)

Después de la suspensión del servicio urbano de colectivos durante tres días, este martes volverán a circular, pero con servicios restringidos. Se garantizarán los horarios de ingreso y salidas de escolares, además de los horarios picos de la actividad laboral. Las comunas aportarán casi 10 millones de pesos a la cooperativa El Petróleo y se autorizará la suba del boleto. Además, accederán a un préstamo para renovar las unidades a través del ente autárquico intermunicipal, ENIM.

Esta tarde, a las 14, quedó rubricado el acuerdo entre el municipio cutralquense y la cooperativa El Petróleo, al que también acompaña el municipio huinculense.

«Es mucho el esfuerzo de la cooperativa El Petróleo y esfuerzo municipal. La idea es seguir acompañando y con un crédito para renovar las unidades para que el servicio sea cada día mejor», dijo el intendente Ramón Rioseco.

«Apostamos a las necesidad que la ciudadanía tiene, no solo los escolares sino los trabajadores. Acompañar y estamos acá para que mañana comience el transporte normal», subrayó por su parte, el jefe comunal huinculense, Claudio Larraza.

Hugo Quezada, presidente de la cooperativa, explicó que a partir de mañana se readecuarán. «Habrá prestaciones a primera hora: 5:30 hacia barrio Central; a las 6:20 salida del Uno y a las 6:30 la primera salida desde el hospital», explicó. Seguirán las tres líneas, pero con restricción de horarios a media mañana.

«Las horas picos y la salida escolar se reforzará con alguna unidad, pero hay horas muy caídas y se sacará a las 10 y el de las 14», agregó.

El acuerdo suscripto implica que se continuará el servicio de transporte durante un año. El subsidio será de 8 millones de pesos más IVA mensuales y tiene la figura de subsidio al transporte escolar. «Será abonado por ambos municipios, 50 % y 50 % a pagarse contra factura y dentro de los primeros cinco días de cada mes. Será ajustable de manera semestral y será por el índice IPC», según reza el convenio.

En cuanto a la solicitud del crédito a través del ente ENIM, la cooperativa presentará el proyecto para la compra de nuevas unidades que buscan mejorar la prestación del servicio urbano.

El viernes pasado fue la última vez que se cumplió con el transporte de pasajeros, por lo que el fin de semana y hoy no hubo colectivos. Repercutió en el caso de los trabajadores aunque el impacto no fue tan fuerte porque todavía no se inicia el ciclo lectivo.

El compromiso es que desde este martes se reanude.