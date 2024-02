Sin colectivos en dos ciudades de Neuquén tras la quita de subsidios de Milei: qué pasa en Cutral Co y Plaza Huincul

La cooperativa El Petróleo anunció que dessde este sábado no habrá más servicio (Foto: archivo)

La cooperativa El Petróleo anunció que desde este sábado no habrá más servicio urbano de pasajeros en Cutral Co y Plaza Huincul. Los usuarios dejarán de contar con el colectivo que de manera habitual en las dos localidades. Desde la entidad, se indicó que los costos diarios no permiten sostenerlo. Desde los municipios se ofreció un aporte de 4 millones de pesos, para un servicio restringido, sin embargo se rechazó.

La preocupación de los usuarios que de manera habitual usan el colectivo para ir a trabajar, desde los barrios hasta el centro y en época escolar, traslada a los estudiantes de todos los niveles.

Desde la cooperativa, ya desde hace tiempo se alertó sobre la acuciante situación financiera que atraviesa porque el servicio urbano no es rentable, teniendo en cuenta que en determinados horarios no hay pasajeros o es ínfima.

Los dos municipios hicieron una oferta de un aporte de 4 millones de pesos para que sea restringido para garantizar el transporte escolar. Esta iniciativa no fue aceptada por la cooperativa por considerarla insuficiente.

La cooperativa indicó que en el transcurso de la semana, se anunciará de qué manera devolverá el importe que ya hayan cargado en las tarjetas de viaje.

En Cutral Co, la cooperativa tiene la concesión del servicio en vigencia, por lo que se espera conocer si se iniciará algún tipo de acción legal.

Por otra parte, el transporte interurbano hacia Neuquén y Zapala, se mantiene.