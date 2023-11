Walter Cortés dijo que la transición con el gobierno de Gennuso está suspendida

El intendente electo Walter Cortés confirmó que el exjuez Héctor Leguizamón Pondal será jefe de Gabinete durante su gobierno. Pero evitó dar más precisiones de su equipo de trabajo ya que lo anunciará la próxima semana.

Respecto a la designación de Leguizamón Pondal, aseguró que «tiene un criterio duro y una formación». «Me parece bárbaro para este inicio. Para que nos cuide la espalda«, señaló en el programa Ideas Circulares en FM Bariloche.

También confirmó a Daniel Ljungberg en la Secretaría de Deportes (ocupó ese cargo durante la primera gestión de Gustavo Gennuso), a Carlos Maginca en la Secretaría de Protección Civil y la incorporación de Tomás Guevara en el Instituto de Tierras y Viviendas. «Es un técnico que sabe mucho de tierras y viviendas. Hay que darle valor a la gente que sabe porque está lleno de tirapiedras. Todo el mundo es técnico, pero a la hora de arremangarse…», agregó Cortés, al tiempo que insistió que gobernará en los galpones de Dinara con la idea de descentralizar la Municipalidad. «Hay que vaciar el Centro Cívico. Hay que dejarlo lindo para el turismo», indicó.

Efectuó duras críticas al intendente Gustavo Gennuso y ratificó que la transición «está suspendida». «Falta poco. El 20 de noviembre Gennuso ya no puede firmar nada. Me ha llenado de contratos, de gente. Hoy la Municipalidad está viciada. Tiene gastos tremendos», objetó y agregó: «Gennuso hizo una Municipalidad dentro de la Municipalidad. Hizo contrataciones directas y no se sirvió de la estructura municipal para hacer obras. Son las consencuencias que tenemos hoy».

Cuestionó fuertemente el gobierno actual por el incremento de la planta política. «Ese no es mi estilo -acaró-. Voy a entrar con lo justo y necesario. Ante 2.000 empleados municipales, 200 políticos pareciera un número razonable. Pero si no funciona la planta, ¿para qué querés poner más políticos? Hoy se gastan 1.500 millones de pesos en salarios. Hay que poner orden», fustigó.

También se refirió al crecimiento de la ciudad. «Viene mucha gente a vivir, a trabajar y no hay trabajo para todos. Hay que hablar con los empresarios para que tomen mano de obra local. Si no se genera un problema social. Hoy hay 5.000 personas sin una casa. Ahora viene Maxi Consumo y no lo voy a habilitar si no me deja algo para el pueblo. O terrenos o, gimnasios. La plusvalía tiene que estar», subrayó y aclaró que en las próximas horas se reunirá con el jefe del Ejército en Bariloche para evaluar la posibilidad de extender la avenida Pioneros hasta el kilómetro 18 por las tierras de esa fuerza.

Durante la entrevista, mencionó que en el balotaje del próximo domingo votará a Sergio Massa y consideró que Javier Milei representa «la bronca de la gente». «No lo votan porque estén convencidos, sino por la bronca», consideró.