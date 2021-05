Nace una nueva Neuquén a orillas de la autovía norte con un megaloteo

El gobierno municipal programó la entrega de casi 900 lotes con servicios para familias de ingresos medios en la zona de la meseta de Neuquén.

La nueva urbanización se erige a la vera de la nueva ruta nacional 22 e involucra la mayor ampliación urbana con servicios de los últimos años en la ciudad.

Las construcciones que se proyectan en esa zona, estarán a cargo de cada familia, según la modalidad autorizada por el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH).

Mientras el plan de la comuna prevé una primera entrega en septiembre de un tercio de los 869 lotes diagramados en el sector, desde el Foro de la Meseta (que lidera el gremio mercantil) se advirtió que esto no será posible si antes no se le da respuesta a un sector de ocupaciones.

La denominada “toma de Casimiro” está sobre el trazado de las troncales de las cañerías de gas, agua y cloacas (ver aparte).

La urbanización se realiza en forma conjunta entre el IMUH y las organizaciones que integran el Foro de la Meseta, que cedió casi 30 hectáreas de terrenos para combinar con el ente municipal, el desarrollo de los lotes con servicios para viviendas de los asociados a las mutuales, gremios y otras organizaciones.

Está ubicada al borde sur de la autovía norte, entre las calles Soldi y Casimiro Gómez, hacia el oeste, en el denominado distrito 7, con 29 hectáreas de extensión.

En el lugar ya se hizo la apertura de calles, las manzanas quedaron consolidadas en su totalidad, se realizó el amojonamiento y está concluida la red de distribución y conexiones de agua, dijo el titular del IMUH, Marco Zapata.

Agregó que de los 869 lotes diagramados, 100 son de densidad media, lo que les permitirá levantar construcciones familiares de más de dos plantas.

La instalación de servicios en el diagrama del distrito 7 incluye la red de evacuación de efluentes cloacales y conexiones domiciliarias, también en etapa final de obra.

Al norte de la urbanización, el IMUH proyectó sobre la calle Soldi, una zona de desarrollo comercial, donde ofrece a medianos y grandes comerciantes, una lonja de casi 80 lotes, a valores superiores y con en exclusividad para quienes tienen licencia comercial.

“Un 16% de la zona en urbanización, está destinada a reserva fiscal”, para la disposición de centros educativos, servicio sanitario y un espacio del 6% para los espacios verdes, sostuvo Zapata.

Según especificó, cada lote tiene un valor aproximado de 850.000 pesos, que los adjudicatarios abonan en cuotas pactadas con el IMUH.

Inicialmente la actualización de las cuotas se realizaba por un índice de la Cámara Argentina de la Construcción, sin embargo, por definición del Ejecutivo municipal, se realizó una modificación del índice en beneficio de los adjudicatarios de los lotes y para lograr una mayor cobrabilidad de las cuotas, informó Zapata.

Aseguró que el nivel de pago de las cuotas alcanza a un 85 y 90% de los que firmaron el acuerdo con el IMUH.

“La pandemia demoró el cumplimiento de los plazos de adjudicación que se tenía planificado inicialmente”, sostuvo Zapata.

Finalizadas las redes internas de agua y de cloacas en los 869 lotes, las tareas de obra en estos días implicaban la colocación de cámaras de inspección y de registro en todas las esquinas.

Una de las tareas más visibles en esta semana fue la construcción de una torre elevada con capacidad de unos 300.000 litros para “garantizar la presión de agua en todo el sector”, detalló Zapata.

Más de 20 instituciones firmaron para aportar adjudicatarios a ese sector.

Entre ellos el Centro de Empleados de Comercio, Sindicato de Camioneros de Neuquén, la Unión de Inquilinos, el Colegio de Ingenieros, La Fraternidad, Personal del BPN, el Sindicato de Mecánicos Smata, el Sindicato de Prensa, el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, el Sindicato de Trabajadores Municipales, el Círculo de oficiales retirados de la policía provincial, Héroes de Malvinas, el Colegio de Abogados de Neuquén, la Cooperativa Raíces Neuquinas, el Instituto Municipal de Previsión Social, la subsecretaría de Discapacidad, la Cooperativa de mujeres de Neuquén, el Instituto Municipal de Previsión Social, la Asociación Mutual Universitaria del Comahue, el Colegio de Veterinarios y la Cooperativa Hogar para los neuquinos.

Cada uno firmó por unos 20 ó 30 lotes. Un 40% del mega loteo será para familias seleccionadas, por reubicaciones, del Registro Único de Vivienda (Ruprovi).

Reclamo para sacar a ocupantes

“El sector donde está la toma de Casimiro Gómez, es donde tenemos que pasar los caños para alimentar los servicios de los 869 lotes que tenemos en el distrito 7, no vamos a poder conectar los servicios”, sostuvo Sergio Rodríguez, uno de los coordinadores del Foro de la Meseta.

El foro está integrado por más de 45 organizaciones entre mutuales, cooperativas y organizaciones civiles; de las cuales unas 20 están involucradas en la urbanización que se busca entregar en el último trimestre del año.

Según Rodríguez, la entrega no se podrá llevar a cabo si los ocupantes del distrito 6 (autovía y Casimiro Gómez) continúan en el lugar, a menos que se hagan nuevos planes con el desvío de troncales de cloacas, agua y gas para desarrollar el sector en el que ya están realizadas las conexiones menores.

“Desde el Estado no hemos tenido respuestas. A ellos (por los ocupantes) no les han dado solución a su planteo y a nosotros nos han ocasionado demoras, donde está la toma es por donde debemos pasar los caños. Ya teníamos la prefactibilidad para desarrollar pero no podemos hacer el trabajo porque ahora está tomada, tenemos 3 órdenes de desalojo que no se han cumplido”, clarificó.

Agregó que en septiembre se prevé entregar los primeros 200 lotes con servicios. “No lo podremos hacer y no somos responsables de esta situación”, dijo.

"Se lo planteamos al intendente Mariano Gaido en una reunión la semana pasada, estamos en una encrucijada: no podemos entregar lo que tenemos en el distrito 7 ni hacer el nuevo proyecto de desarrollo en el distrito 6, porque es la zona que está tomada. Hicimos el planteo judicial, el gobierno no cumplió las órdenes de que nos liberen la zona”, sostuvo.

Explicó que hacer un replanteo de las troncales que ya fueron autorizadas de agua, cloacas y gas “nos mandaría mayor tiempo y no nos permitirá cumplir con los plazos comprometidos en el distrito 7”.

En ese sector se hizo un convenio con la comuna para entregar el desarrollo previsto, para que el municipio, a través del IMUH pudiera encauzar con las organizaciones la urbanización.

“A la gente no le hemos cobrado los terrenos, sino el precio de poner el lugar en condiciones para habitar, ese dinero salió de la gente de trabajo que hizo un esfuerzo económico descomunal para tener su terreno”; sostuvo Rodríguez.

“Así como está, hoy no se puede llegar con los servicios a las 869 terrenos”, afirmó Rodríguez.

Aún hay 120 familias en la toma Casimiro

“Cuando fue el temporal, desde el gobierno cortaban el teléfono cuando se llamaba desde Casimiro, si sos de esa toma, ni el agua”, sostuvo el concejal del FIT, César Parra.

A pesar de que el gobierno municipal y la Defensoría del Pueblo pactaron con varios grupos la salida del lugar, aún permanecen entre 70 y 120 familias en el lugar, carentes de todos los servicios.

Hasta cuando se “colgaron” del tendido eléctrico, la cooperativa Calf se llevó los cables, lo que no había ocurrido con otros sectores en situación de toma.

“El foro de la meseta actúa prácticamente como una inmobiliaria, y en el Concejo Deliberante ni siquiera conseguimos información oficial sobre cuál es la situación de los lotes con servicio”, sostuvo Parra.

El oficialismo bloqueó el pedido de informes sobre cuántos son los lotes con servicio, con qué entidades se están desarrollando y a qué valor, recordó.

Un polo comercial

El Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) ya logró poner en venta casi la mitad de un sector de lotes exclusivos para uso comercial.

Son 78 lotes de unos 150 metros cuadrados, cuyos compradores estarán obligados a tener al menos en la primer planta, el negocio o área exclusiva de venta.

Tienen permitida una densidad habitacional como para construir en altura dos plantas sobre la planta baja, exclusivamente comercial.

“La mitad están adjudicados, la mitad están disponibles”, dijo el titular del IMUH, Marcos Zapata.

Existen dos planos testigo que ofrece el ente de 120 y 110 metros de construcción en el lote.

Para estos lotes no se exigen las condiciones de Ruprovi -vivienda única- y “tienen otro valor de venta, lo que nos va ayudar en adelante con la obra de servicio”, sostuvo Zapata.

La licencia comercial concedida es uno de los requisitos sin los cuales no se puede acceder a la compra de estos terrenos, se informó.

Cifró en más de un 120 % que el valor establecido para los lotes con servicio en el distrito 7.

Estarán ubicados en la zona de la autovía, a continuación de la calle Soldi, que atraviesa el último barrio de Mercantiles, detrás de Alta Barda hacia el norte de la ciudad.

La Soldi, una arteria que corre en paralelo a la autovía norte o nueva ruta 22, será la calle o corredor que comunique esta área comercial que se busca transformar en un polo comercial, con las urbanizaciones que están en desarrollo hasta la tercera rotonda sobre la bajada de Maida o bajada de Pluspetrol.

En esa zona, entre la Casimiro Gómez y la Bajada de Maida, está previsto el hospital norpatagónico, un sector donde sólo hay un cartel en estos días.

“Con esta distribución de lotes comerciales, lo que buscamos es crear una gran zona comercial para la s nuevas urbanizaciones”; sostuvo Zapata.