Nación autorizó exportaciones de gas en firme a Chile

Por Maximiliano Flores

En medio del tembladeral que produjo el congelamiento de precios del petróleo y sus derivados, tras el shock cambiario de la semana pasada, el mercado del gas sigue, por ahora, el rumbo que tenía trazado con el foco puesto en la exportación.



En esa línea, el gobierno nacional publicó ayer en el Boletín Oficial el “Régimen para la exportación de gas natural en condición firme”, que permitirá vender 10 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) a Chile.

Fue a través de las disposiciones 167 y 168 de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles que conduce Carlos Casares, el experto en gas al que señalan como uno de los más inflexibles en la determinación de las recientes medidas que ponen en riesgo la actividad petrolera especialmente en la cuenca de Vaca Muerta.



El período de aplicación será por los ocho meses que van entre el próximo 15 de septiembre y el 15 de mayo de 2020. Las petroleras interesadas pueden presentar su solicitud hasta las 16 del 6 de septiembre.



El volumen a asignar será de 6,5 MMm3/d para la zona Centro - Oeste, en la que se podrá exportar el fluido por los gasoductos GasAndes y Pacífico; 2,5 MMm3/d en el Sur, a través de Methanex; y 1 MMm3/d mediante los gasoductos Norandino y Atacama.



La posibilidad de exportar en condición firme se había vuelto una necesidad imperiosa para el desarrollo del gas en la Cuenca Neuquina.

Frente a la cada vez más evidente abundancia del producto, sobre todo en los ocho meses de clima templado o cálido, urge encontrar nuevas demandas para sostener el ritmo de las inversiones, mientras sea imposible exportar Gas Natural Licuado (GNL) a gran escala.



Las autoridades chilenas, por su lado, buscaban la seguridad del abastecimiento para su planta de metanol en el sur, y diversas industrias centrales térmicas, de manera de eliminar la incertidumbre de tener que comprar GNL en el mercado spot.



En números 5,9 millones de metros cúbicos de gas por día se exportaron en promedio durante el primer semestre del año. 8 meses de vigencia tiene el decreto. Se trata de la época donde baja la demanda interna.

Según fuentes oficiales, los contratos en condición firme mejorarán el precio, una ventaja que buscaban las productoras argentinas, mientras que Chile tendrá la seguridad del abastecimiento hasta mayo del año que viene.



En el caso de que a causa de estas exportaciones se necesite una mayor utilización de gas natural importado, GNL, carbón, fuel oil y/o gasoil por parte del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), las petroleras deberán compensar a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) por los mayores costos en los que incurra el Estado Nacional.



En una de las productoras que está exportando en el sur mencionaron que esa compensación era esperada, ya que las ventas al exterior siempre deben estar sujetas a garantizar el abastecimiento interno.

Rincon del Mangrullo - Recorrida por el yacimiento de Tight Gas más importante de la cuenca neuquina que explora YPF. - foto mati subat 8-10-16

Una empresa estatal venderá más barato a Uruguay

La empresa estatal Integración Energética Argentina S.A. (IEASA) contrató a una comercializadora de gas para exportar a Uruguay hasta fin de año un máximo de 550.000 m3/d.



Mediante una subasta canalizada ayer en el Mercado Electrónico de Gas S.A. (Megsa), una comercializadora se alzó con el contrato a un precio de US$ 2,79 por millón de BTU (MMBTU) en Zona Buenos Aires.



Según comentaron a Río Negro fuentes del mercado, se registraron 11 ofertas entre las 10 y las 10.30 del miércoles. Tres de ellas, incluyendo la ganadora, estuvieron por debajo de los US$ 3 /MMBTU; otras seis, entre los US$ 3 y los US$ 4 /MMBTU, mientras que se registró una oferta por US$ 4,90 y otra por US$ 6 /MMBTU, que calificaron como “totalmente fuera de rango”.



Dato 6,5 millones de metros cúbicos por día se podrá exportar por los gasoductos GasAndes y Pacífico.

El bajo precio de la oferta ganadora no sorprendió, ya que “se tratan de precios de verano”. Sí, en cambio, llamó la atención que el mejor precio fuera de una comercializadora de gas y no de un productor y que los US$ 2,79 ya incluyen el precio de transporte y el gas combustible.



De acuerdo a lo que se estableció, se exportarán para la compañía estatal uruguaya Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland (Ancap) 550.000 m3/d en septiembre, 500.000 m3/d en octubre, 420.000 m3/d en noviembre y 400.000 m3/d en diciembre, todos de la misma cuenca.