Dos heridos por un violento choque sobre la Ruta 7 en Centenario: fueron derivados a Neuquén

El miércoles por la noche se registró un impactante siniestro vial que dejó como resultados dos heridos. El choque involucró a tres camionetas y fue sobre la Ruta 7, a la altura de Centenario.

Si bien las personas heridas no registraron lesiones graves, se confirmó que fueron derivadas a Neuquén para recibir una mayor asistencia.

Violento choque en la Ruta 7: qué pasó

El siniestro vial ocurrió el miércoles, alrededor de las 21, y se ubicó cerca del expeaje de la Ruta Provincial. Según la información brindada por medios locales, el impacto fue entre tres camionetas en la vía que va desde Centenario a Neuquén.

Por el momento se desconoce las causas que desencadenaron el choque. De acuerdo a las primeras informaciones que circularon del hecho participó una Chevrolet Tracker que terminó sobre la división de manos de la Ruta y con una de las ruedas delanteras desprendida; una Fiat Fastback y una Toyota Hilux que terminó cruzada sobre los dos carriles y con el frente totalmente destruido.

Tras el choque, arribó personal policial, de Tránsito, Bomberos de Centenario y médicos del SIEN que se encargaron de asistir a las personas involucradas. El personal se encargó de verificar el estado de salud de los conductores que presentaban algunos golpes y al constatar que dos de ellos presentaban lesiones leves, fueron trasladados al Castro Rendón de Neuquén.