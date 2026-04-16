Donald Trump anunció un acuerdo clave con China que complica a Irán en medio del conflicto en Medio Oriente

En medio de las negociaciones para frenar el conflicto en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo calve con China. El republicano aseguró que el país asiático dejará de enviarle armas a Irán.

Acuerdo clave entre Estados Unidos y China

Trump informó que el acuerdo fue directo con el presidente de China, Xi Jinping. El mandatario de Estados Unidos destacó el diálogo con el gigante asiático al que visitará en algunas semanas.

En el mismo anuncio lanzó una fuerte amenaza si incumplen con lo prometido: «Recuerden, somos muy buenos peleando, si es necesario, ¡mucho mejores que nadie!».

El comunicado lo realizó en Truth Social y escribió: «China está muy contenta de que esté abriendo permanentemente el Estrecho de Ormuz. Lo hago también por ellos, y por el mundo. Esta situación no volverá a repetirse. Han acordado no enviar armas a Irán».

En este sentido, Trump destacó que le dará un «fuerte abrazo» a Xi cuando lo visite y celebró que están «trabajando juntos de forma inteligente y eficaz«. «¿Acaso no es mejor que pelear?», señaló.