Hay récord de inscriptos para residencias en salud en Río Negro: 172 para 73 vacantes

Hay 73 vacantes de residencias en salud en los hospitales de Río Negro. Archivo

El programa de residencias en salud en los hospitales de Río Negro tuvo un nivel de inscripción inusual este año, con 172 anotados que deberán rendir el examen en dos fechas previstas antes de fin de mes en modalidades virtual y presencial.

Las inscripciones cerraron el viernes pasado y luego de procesar la documentación, el ministerio de Salud definió los listados y las sedes para que los aspirantes a las 73 vacantes disponibles puedan rendir, con un examen que por primera vez está en manos de la Provincia, luego de que el gobierno nacional se retiró del sistema.

Los cargos disponibles incluyen 18 especialidades entre médicas y no médicas. Entre ellas se contempla Medicina General, Clínica Médica, Cirugía General, Tocoginecología, Salud Pública Veterinaria, Salud Mental Comunitaria, Enfermería Cuidados Críticos Neonatales, Enfermería C.C. Adultos, Enfermería Familiar Comunitaria, Ortopedia y Traumatología, Kinesiología, Anestesiología, Pediatría, Psicología, Neonatología, Terapia Radiante, entre otras.

En total son siete sedes hospitalarias para realizar las residencias como los hospitales de Bariloche, Viedma, Roca, Cipolletti, El Bolsón, entre otros de menor complejidad.

Según informó el ministerio de Salud a Diario RÍO NEGRO, del total de inscriptos 116 corresponden a residencias médicas. “Refleja el interés por la propuesta académica y profesional de la región”, destacó el organismo.

El año pasado 96 profesionales estaban habilitados para rendir en las residencias y ocuparon 40 vacantes.

El 21 de abril a las 8 será el examen presencial de residencias Médicas y de Enfermería en dos sedes, por un lado, en la Facultad de Ciencias Médicas de Cipolletti donde deberán presentarse 95 de los inscriptos que optaron por esa modalidad y sede, en su mayoría anotados para la residencia de Anestesiología. Y otros 40 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Reconquista 556).

La modalidad de examen virtual para las residencias de Kinesiología y Salud Mental Comunitaria tiene fecha el 28 de abril y serán 37 aspirantes los que participen.

En Río Negro, actualmente hay 132 residentes entre primero y cuarto año en distintas especialidades y ciudades. De ese total, 40 ingresaron en el 2025.

El año pasado la Provincia se hizo cargo del costeo total de los residentes, que tienen un salario equivalente a un profesional médico o no médico que recién se inicia, con aportes, obra social y aguinaldo, una modalidad contractual diferente a años anteriores donde este grupo tenía condiciones similares a un becario.