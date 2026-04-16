Pago de deuda: el plan de Luis Caputo para conseguir dólares baratos con avales del Banco Mundial

Caputo anunció cambios en las multas de ARCA, pero crece la cautela entre los contadores.

Luis Caputo puso en marcha una sofisticada ingeniería financiera en Washington para asegurar el pago de los compromisos de deuda privada que vencen en julio. La estrategia consiste en utilizar garantías de organismos multilaterales como «escudo» para que bancos comerciales extranjeros le presten fondos a la Argentina con intereses significativamente menores a los que impone el riesgo país.

El plan del Palacio de Hacienda se basa en la creación de un fondo ad-hoc respaldado por las entidades más importantes del crédito para el desarrollo.

Caputo mantiene reuniones clave con los titulares de estos organismos para abrochar las siguientes garantías:

Banco Mundial: se solicitan avales por 2.000 millones de dólares.

se solicitan avales por 2.000 millones de dólares. BID y CAF: se gestionan otros 500 millones de dólares con cada entidad.

La lógica de esta operación es la multiplicación del crédito. Al contar con el respaldo de instituciones con trayectoria impecable, Caputo puede negociar con la banca privada montos que duplican la garantía original.

Según estimaciones que circulan en la capital estadounidense, este esquema permitiría obtener tasas cercanas al 5 por ciento, muy por debajo del 12 o 13 por ciento que debería pagar Argentina si saliera a emitir deuda tradicional hoy en Wall Street.

El mensaje a los inversores: «no necesitamos ir al mercado»

Durante una disertación ante inversores convocados por el JPMorgan, el ministro defendió su decisión de evitar los mercados internacionales hasta que el riesgo país perfore los 500 puntos. Caputo fue tajante al explicar su ruta detallada para los próximos pagos:

«Sería irresponsable de nuestra parte acudir a los mercados a tasas significativamente más altas de las que podemos obtener ahora. No necesitamos acudir a los mercados internacionales por otro año y medio», afirmó el jefe de la cartera económica.

La premisa del gobierno es clara: solo se tomará deuda cuando el costo financiero sea «apropiado» y no bajo las condiciones actuales de castigo de los mercados.

Cónclaves decisivos en Washington con Luis Caputo

La agenda del ministro para hoy incluye tres reuniones que definirán el éxito de esta iniciativa:

Ajay Banga: presidente del Banco Mundial. Sergio Díaz Granado: titular de la CAF. Ilan Goldfajn: presidente del BID.

Aunque desde Washington advierten que es probable que Argentina no obtenga el cien por ciento de los montos solicitados inicialmente, existe una «absoluta predisposición» para apoyar el programa de ajuste. Con estos avales bajo el brazo, el Gobierno espera llegar a julio con los 4.300 millones de dólares necesarios para cancelar la deuda privada, blindando las reservas del Banco Central y alejando cualquier fantasma de incumplimiento en el corto plazo.