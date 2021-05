Nadal venció a Djokovic y salió campeón del Masters 1000 de Roma

Rafael Nadal le ganó la final del Masters 1000 de Roma al número uno del mundo, Novak Djokovic, por 7-5, 1-6, 6-3, y alcanzó este domingo su décimo título en el Foro Itálico de la capital italiana.

Nadal, que la semana pasada perdió en cuartos de final en Madrid con el alemán Alexander Zverev, es el gran favorito para Roland Garros, a jugarse a partir del lunes 24 de mayo.

Con este triunfo, el español acortó la diferencia con el serbio, que sigue al frente en el historial con 29 partidos ganados contra 28.

