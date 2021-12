Nadie debe hacerse dueño del tiempo de los demás, solamente uno mismo…

Esta reflexión viene a raíz del tiempo que me demandó poder renovar la licencia de conductor en la ciudad de Allen, situación que por ser una persona mayor debo repetir anualmente. Comencé el trámite el 23 de noviembre de 2021 y pude finalmente concluirlo el 27 de diciembre, o sea 34 días.

Considero que es demasiado el tiempo que requiere, aunque sólo sea por andar llevando pendiente dicha obligación mentalmente. Este hecho no me ocurre solamente a mí sino que somos muchas las personas mayores (viejos) que queremos seguir trabajando para pagar los impuestos que sostienen a quienes tienen la obligación de atendernos con premura, porque el tiempo de vida se nos escurre de las manos y tenemos un frondoso capital de años manejando autos o camiones y no precisamos que nos pretendan enseñar a conducir.

Señora Intendente: le sugiero organizar mejor la función municipal para que el mencionado sea un trámite ágil y sin burocracia. Yo quiero ser el dueño de mi tiempo, nadie me lo debe quitar, nadie tiene derecho a quitármelo. NADIE.

Arnaldo A. Brevi

DNI 7.560.664

Allen