Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 2 al 6 de noviembre por la cocinera María Carabajal
Una semana con el menú resuelto. Solo hay que leer atentamente qué ingredientes vamos a necesitar y el paso a paso.
Esta semana la propuesta llega más que sana. Cinco opciones fáciles y deliciosas de hacer, para que tengas en cuenta y hagas. Esta vez quien nos arma el menú es la cocinera María Carabajal, de Río Colorado. Para que no pienses tanto en qué vas a cocinar, aquí la respuesta a tus pedidos. Ahora a tomar nota y poner manos a la obra.
Listado de compras
- 400 gr carne picada
- 2 plantas de brócoli
- 2 docenas de huevos
- 2 pechugas de pollo sin piel
- 1 boniato
- 4 berenjenas
- 2 kg zanahorias
- 2 kg zapallitos
- 4 morrones rojos
- 1 atado cebolla de verdeo
- 1 atado de puerro
- 4 cebollas moradas
- 1 coliflor
- 1 repollo morado
- harina de avena c/n
- arroz yamaní o lentejas
- 1 kg harina de almendras
- aceite de oliva
- sal, pimienta y condimentos
LUNES: Croquetas de brócoli con ensalada
Ingredientes (2 personas)
– 500 gr brócoli
– 6 huevos
– sal, pimienta, orégano y nuez moscada a gusto
– aceite de oliva
Preparación
1. Cocinar el brócoli hasta que esté tierno, escurrirlo bien y picarlo finamente.
2. Batir los huevos con los condimentos e incorporar el brócoli.
3. Calentar una sartén con unas gotas de aceite de oliva.
4. Colocar porciones de la mezcla y cocinar a fuego medio, vuelta y vuelta, hasta que estén firmes y bien cocidas. Servir con ensalada fresca.
MARTES: Hamburguesas de pollo y boniato
Ingredientes (2 personas)
– 2 pechugas de pollo sin piel
– 1 boniato
– 1 morrón
– 2 cebollas de verdeo
– 2 puerros
– 1 zanahoria rallada
– 4 huevos
– harina de avena c/n
– aceite de oliva
– condimentos
Preparación
1. Picar el morrón, el verdeo y el puerro. Saltearlos con un poco de aceite de oliva y agregar la zanahoria rallada.
2. Incorporar el pollo en cubos y cocinar completamente.
3. Cocinar el boniato hasta que esté tierno y hacer un puré.
4. Procesar el pollo con los vegetales y el puré. Incorporar los huevos y agregar harina de avena de a poco hasta lograr una mezcla que permita formar hamburguesas.
5. Formar las hamburguesas y cocinarlas en una plancha aceitada a fuego medio, hasta que estén doradas y bien cocidas en el centro. Servir con ensalada.
MIÉRCOLES: Berenjenas rellenas de vegetales y carne
Ingredientes (2 personas)
– 4 berenjenas
– 300–400 gr carne picada
– 2 cebollas moradas
– 1 morrón rojo
– 2 zanahorias ralladas
– aceite de oliva
– sal, pimienta y condimentos
– arroz yamaní o lentejas
Preparación
1. Cortar las berenjenas por la mitad a lo largo, realizar pequeños cortes en la pulpa y hornear hasta que estén tiernas.
2. Retirar parte de la pulpa con una cuchara y reservar.
3. Picar las cebollas y el morrón. Saltearlos con aceite de oliva y agregar la zanahoria.
4. Incorporar la carne picada y cocinar completamente.
5. Añadir la pulpa reservada y condimentar. Rellenar las berenjenas y llevarlas al horno unos minutos más. Servir con arroz yamaní o lentejas cocidas.
JUEVES: Creps de harina de almendras con vegetales
Ingredientes (2 personas)
– 300 gr harina de almendras
– 6 huevos
– 1 taza de agua
– 1 morrón rojo
– puerro a gusto
– coliflor
– repollo morado
– zapallitos
– aceite de oliva
– sal y condimentos.
Preparación
1. Batir los huevos con el agua. Agregar la harina de almendras poco a poco y mezclar hasta lograr una preparación homogénea. Dejar reposar unos minutos.
2. Calentar una sartén antiadherente con unas gotas de aceite.
3. Volcar pequeñas porciones, distribuirlas y cocinar a fuego medio. Dar vuelta con cuidado cuando estén firmes.
4. Cortar los vegetales en juliana y separar la coliflor en trozos pequeños.
5. Saltear los vegetales hasta que estén tiernos, pero conserven su textura. Rellenar los creps y servir calientes.
- Consejo: la harina de almendras no se comporta igual que la harina de trigo. Si la mezcla queda espesa, agregar agua de a poco y preparar creps pequeños para que no se rompan.
VIERNES: Soufflé de zapallitos con ensalada
Ingredientes (2 personas)
– 1 kg zapallitos
– 8 huevos
– 2 cebollas de verdeo
– aceite de oliva
– sal, pimienta y condimentos
Preparación
1. Lavar los zapallitos y cortarlos en rodajas. Picar finamente el verdeo.
2. Batir los huevos y agregar los zapallitos, el verdeo y los condimentos.
3. Aceitar una fuente profunda apta para horno y verter la preparación.
4. Cubrir con papel aluminio y cocinar en horno precalentado a temperatura moderada durante unos 30 minutos. Retirar el papel al final si se desea dorar la superficie.
5. Comprobar que el huevo esté completamente cocido en el centro. Servir con ensalada.
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