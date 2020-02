Acuerdo de última hora normaliza el transporte público de Neuquén

Los colectivos podrían no salir durante las primeras horas de mañana. Foto: Archivo Yamil Regules

El primer día hábil del fin de semana largo parecía complicado para el servicio de transporte urbano, pero un acuerdo de último momento desactivó una medida de fuerza de la UTA.

El secretario general de la UTA Neuquén, Javier Soto había asegurado esta mañana que durante la madrugada del miércoles, desde las 4 a las 8, no funcionará el transporte público.

La razón de esa decisión se debía a pagos atrasados de las empresas. La municipalidad de Neuquén confirmó que se les depositará el monto correspondiente y el gremio desestimó la medida que había sido prevista.

Sin embargo, a partir de las 12, los trabajadores agrupados en el gremio relazarán asambleas informativas en las bases de las empresas Autobuses Neuquén, Pehuenche y Expreso Colonia.

El conflicto radicó en una partida $1.200.000 que Nación destina al salario de los trabajadores. El titular del sindicato explicó que los acuerdos que se establecen para acreditar esas partidas para los choferes “tardan mucho en llagarle al trabajador”.

Claudio Coronel, secretario adjunto y Javier Soto secretario general de la UTA Neuquén. Foto: Juan Thomes.

Soto especificó que el Gobierno nacional, provincial, el municipal y las empresas firman acuerdos que dicen que el día 15 o el 20 van a recibir el dinero “pero los compañeros no cobran el 15 o el 20”.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido anunció en LU5 que en las primeras horas del día de mañana pagarán de forma adelantada ese aporte económico que no todavía no llegó desde Buenos Aires. El jefe comunal aseguró que la Municipalidad realizará la transferencia antes de la 10 de la mañana “para que no tengamos ningún inconveniente”.

Esta tarde se realizó una reunión con los delegados gremiales de las empresas en la sede del gremio. Pese al compromiso del jefe comunal, el sindicato había sostenido su postura. Soto aclaró que la gerencia de Indalo “está diciendo que por una deuda que tiene en el municipio con ellos, el dinero que se les van a pagar lo toman a cuenta”. Por tal motivo, no se destinaría esos 3 mil pesos a las cuentas de los trabajadores.

El estado de alerta se desactivó horas mas tarde, ante la confirmación que el gremio esperaba. Que ese dinero llegara a los bolsillos de los trabajadores.